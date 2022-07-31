Нуньес единогласным решением одолела Пенью и вернула пояс чемпионки UFC в легчайшем весе
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Поединок прошёл в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершился победой Нуньес единогласным решением судей (50—44; 50—44; 50—43). Таким образом, бразильянка вернула себе пояс чемпионки UFC в легчайшем весе.
Спортсменки уже встречались в октагоне. В первом бою победу одержала Пенья, удачно применив приём сабмишна.
Ранее Магомед Анкалаев сравнялся с рекордсменами среди россиян по победам нокаутами в UFC.