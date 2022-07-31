Уайт объяснил, почему Анкалаев не получил титульный бой в UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос о титульном поединке россиянина Магомеда Анкалаева.

«Что мне делать с бойцами под номерами четыре и пять в дивизионе? Это простая математика. Они близко расположены», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Напомним, что Магомед Анкалаев победил техническим нокаутом американца Энтони Смита на турнире UFC 277. Бой прошёл в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершился победой россиянина техническим нокаутом уже во втором раунде.

Ранее Сергей Павлович и Магомед Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277.