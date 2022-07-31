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Шевченко: похоже, Нуньес решила полностью скопировать мою стойку

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Боец смешанных единоборств Валентина Шевченко оценила победу Аманды Нуньес над Джулианной Пеньей в главном бою турнира UFC 277.
Шевченко: похоже, Нуньес решила полностью скопировать мою стойку
  • Gettyimages.ru

«Похоже, Аманда решила полностью скопировать мою стойку. Отличный бой для обеих дам», — написала Шевченко в своих социальных сетях.

Поединок прошёл в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершился победой Нуньес единогласным решением судей (50—44; 50—44; 50—43). Таким образом, бразильянка вернула себе пояс чемпионки UFC в легчайшем весе.

Ранее Магомед Анкалаев сравнялся с рекордсменами среди россиян по победам нокаутами в UFC.

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