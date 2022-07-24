Победа Мокаева, нокаут от Крылова и травма Аспинэлла: чем запомнился UFC Fight Night 208

Мухаммад Мокаев победил Чарльза Джонсона единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 208 в Лондоне. Уроженец Дагестана, выступающий под флагом Великобритании, провёл 12 успешных тейкдаунов. В свою очередь Никита Крылов нокаутировал члена Зала славы UFC Александра Густафссона чуть более чем за минуту. А в главном бою вечера с Кёртисом Блэйдсом Том Аспинэлл получил тяжёлую травму колена уже на 15-й секунде.

Несмотря на то что на турнире UFC Fight Night 208 не должен был выступить ни один отечественный спортсмен, он всё равно вызывал большой интерес и обещал зрителям интересные бои.

Тем более было за кого поболеть и россиянам. Так, в предварительном карде предстояло биться Мухаммаду Мокаеву, уроженцу Дагестана, выступающему под флагом Великобритании. Появившийся на свет в Буйнакске Каратель ярко дебютировал в главном промоушене планеты на другом вечере в Лондоне в марте. Тогда он всего за 58 секунд заставил сдаться Коди Дердена и даже получил комплименты в свой адрес от Энтони Джошуа и Хамзата Чимаева.

Следующим соперником 21-летнего таланта стал бывший временный чемпион LFA в наилегчайшем весе Чарльз Джонсон. В отличие от дагестанца, шанса впервые выйти в «клетку» в UFC он дождался только в 31 год и считался явным андердогом.

Куда более тяжёлое испытание ждало родившегося в Донецке и проживающего в Москве украинца Никиту Крылова. В последние два года в его карьере наметилась чёрная полоса: он потерпел поражения от Магомеда Анкалаева и Пола Крейга и опустился на 11-е место в рейтинге полутяжей.

В Лондоне же он сошёлся с настоящей легендой смешанных единоборств. Александр Густафссон трижды претендовал на чемпионский пояс в данной категории, хотя так и не сумел его завоевать. Правда, 39-летний скандинав не выигрывал с 2017-го и даже успел попробовать себя в тяжёлом весе, где уступил другому заслуженному ветерану Фабрисиу Вердуму. Успех в противостоянии с маститым оппонентом мог вернуть Крылову уверенность в себе.

Хватало в основном карде и других интересных поединков. Так, один из самых распиаренных спортсменов промоушена Пэдди Пимблетт должен был провести третий бой в UFC. В первых он оказался сильнее Луиджи Вендрамини и Родриго Варгаса. Но куда больше внимания привлекли не результаты, а эпатажные выходки и громкие заявления англичанина. Не обошлось без них и перед встречей с Джорданом Ливиттом. После процедуры взвешивания спортсмен оголил пятую точку и призвал «поцеловать его в зад» всех, кто не верил, что он успешно пройдёт весогонку.

Наконец, в главном событии вечера предстояло сойтись тяжеловесам Кёртису Блэйдсу и Тому Аспинэллу. Англичанин пять раз дрался в рамках UFC и одержал пять побед. А его последней жертвой в марте стал Александр Волков. Успех в противостоянии с идущим на четвёртом месте в рейтинге американцем позволял Аспинэллу ворваться в топ-5 и утвердиться в роли одного из претендентов на чемпионский пояс.

Одним из первых в «клетку» вышел Мокаев. Ожидания от его боя были высоки, но он получился не таким ярким и стремительным, как предыдущий. Мухаммаду не удалось быстро вынудить Джонсона сдаться, и поединок прошёл всё 15 минут.

Тем не менее преимущество британца оказалось подавляющим. Как и ожидалось, он при первой же возможности переводил соперника в партер и в итоге совершил 12 тейкдаунов. Однако опытный американец оборонялся достаточно неплохо и не позволил Мокаеву провести болевой или удушающий.

В стойке же он смотрелся даже предпочтительнее: например, превзошёл оппонента по проценту точных акцентированных ударов — 54 против 41%. Но все судьи ожидаемо отдали победу Мокаеву. Пусть он на этот раз не подарил болельщикам зрелище, зато получил важный опыт затяжных противостояний.

А поединок Крылова и Густафссона продлился всего минуту и восемь секунд. К сожалению, швед в очередной раз продемонстрировал, что далёк от лучших кондиций и уже не в состоянии выдерживать уровень UFC.

Уроженец Донецка же начал поединок активно и с ходу пробил фирменный внутренний лоу-кик. Но потряс скандинава мощный правый оверхенд, после которого он оказался на настиле. Ценой невероятных усилий ветерану удалось избежать нокаута и подняться на ноги.

Но он всего лишь отсрочил конец боя. Вскоре пытавшийся клинчевать Густафссон пропустил удар в челюсть с левой. После этого для Крылова добить его оставалось делом техники. Красноречивая статистика: за короткий отрезок украинец успел нанести 26 ударов, а пропустил всего пять.

Вернувшись на победную тропу и получив бонус за одно из лучших выступлений вечера, Никита изъявил желание провести реванш с Крейгом, который в свою очередь уступил в Лондоне Волкану Оздемиру.

Следом в октагоне под восторженный рёв болельщиков появился Пимблетт. Ни одного спортсмена в этот вечер не встречали так, как Пэдди. Сам же он получал удовольствие от любви зрителей и жестами заводил их.

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Однако противостояние с Ливиттом получилось очень непростым, и англичанин был близок к тому, чтобы потерпеть поражение. С сигналом судьи он, как и ожидалось, активно пошёл вперёд, но столкнулся с качественной борьбой оппонента. Американец вязал его в стойке и пытался перевести в партер.

Но британец грамотно защищался от тейкдаунов. Правда, он всё-таки позволил Джордану выполнить опасный бросок. В то же время он зафиксировал шею соперника и хотел провести удушающий, однако тот выбрался из непростого положения.

Закончил первый раунд Пимблетт неплохой серией ударов. Тем не менее сложно было сказать, кому его отдали судьи.

Второй начался, как и первый. Ливитт не оставлял надежды провести тейкдаун и оказаться сильнее за счёт борьбы. Пимблетт же спокойно защищался у сетки и дождался нужного момента для атаки. Он в очередной раз забрал шею и попытался провести удушение через руку. Американец из последних сил продолжал сопротивляться, но на третьей минуте всё же вынужден был постучать.

Счастливый Пэдди не упустил шанса поиздеваться над оппонентом, поприседав рядом с ним, а затем залез на шею своей подруге Молли Маккэнн. Пятая победа в UFC наверняка позволит ему подняться в топ-15 лёгкого веса.

А вот главный бой вечера, как и неделю назад в Лонг-Айленде, оказался омрачён серьёзной травмой. Только если тогда Брайан Ортега повредил плечо, то на этот раз Аспинэлл — колено.

Соперники провели в октагоне всего 15 секунд, после чего рефери Хёрб Дин вынужден был остановить поединок. Бойцы с первых мгновений смело пошли в размен, и казалось, болельщики станут свидетелями яркого события.

Тем обиднее, что британец получил повреждение буквально на ровном месте. Он нанёс сильный удар правой ногой и неудачно поставил её обратно на канвас. Том тут же упал и схватился за колено.

К сожалению, судя по механике травмы, нельзя исключать разрыва крестообразных связок, который грозит надолго выбить спортсмена из строя.

Крайне раздосадован произошедшим, несмотря на победу, остался и Блэйдс. Он пытался объяснить членам своей команды и судье, что не причастен к повреждению, а затем пожелал сопернику скорейшего выздоровления.

Наконец, соглавный поединок в среднем весе с участием Джека Херманссона и Криса Кёртиса закончился небольшим скандалом. Раздосадованный поражением американец показал сопернику средние пальцы, а затем изобразил пробежку, имитируя манеру боя шведа. Тот остался нордически спокоен и не отреагировал на провокацию.