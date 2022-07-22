Гребнев: Хабиб Нурмагомедов скорее не талантливый, а одержимый боец

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев высказался о Хабибе Нурмагомедове.

«Лично мне кажется, что Хабиб скорее не талантливый, а одержимый боец, настоящий пахарь. По-своему он талантлив в стойке, но она у него построена на сотнях уличных драк. Мне рассказывали, что он очень много дрался в детстве, почти каждый день. Это видно по его стилю. Он то качает, то захватывает, то вставляет колено. По Нурмагомедову очень сложно попасть чистым ударом — об этом говорил даже Александр Шлеменко. Потому что он подвижный, задаёт темп. Чуть-чуть ты застоялся — он сразу прижал тебя к сетке и повалил.

Думаю, умения Хабиба построены на огромной работе в зале, а Усман и Умар — очень одарённые ребята, по ним это видно. Не говорю, что они не пашут, но им всё очень легко даётся. Безусловно, у Хабиба невероятная борцовская техника, но кажется, что некоторые тейкдауны он доводит до конца за счёт мощи, а его двоюродные братья выполняют это более технично», — заявил Гребнев RT.

Ранее Гребнев ответил, кого считает самым талантливым из Нурмагомедовых.