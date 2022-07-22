Боец AMC Fight Nights Гребнев ответил, кого считает самым талантливым из Нурмагомедовых

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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев рассказал, кого считает самым талантливым из братьев Нурмагомедовых.
Боец AMC Fight Nights Гребнев ответил, кого считает самым талантливым из Нурмагомедовых
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«Если Хавьер Мендес говорил, что Усман — самый талантливый боец из тех, с кем ему приходилось работать, возможно, так и есть на самом деле. Лично мне в стойке больше нравится Усман. У него более богатый арсенал, иногда и вовсе складывается впечатление, что он базовый ударник. Понятно, что поединок между ними никогда не случится, но хотелось бы увидеть их спарринги с Умаром. Особенно в борьбе, ведь в этом аспекте габариты играют не такую роль, как техника. Так или иначе, соглашусь с Хавьером и предположу, что Усман действительно может быть самым талантливым из Нурмагомедовых», — рассказал Гребнев RT.

Ранее Гребнев поделился ожиданиями от поединка между Рашидом Магомедовым и Али Баговым в четвертьфинале Гран-при АСА.

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