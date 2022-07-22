Боец AMC Fight Nights Гребнев ответил, кого считает самым талантливым из Нурмагомедовых

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев рассказал, кого считает самым талантливым из братьев Нурмагомедовых.

«Если Хавьер Мендес говорил, что Усман — самый талантливый боец из тех, с кем ему приходилось работать, возможно, так и есть на самом деле. Лично мне в стойке больше нравится Усман. У него более богатый арсенал, иногда и вовсе складывается впечатление, что он базовый ударник. Понятно, что поединок между ними никогда не случится, но хотелось бы увидеть их спарринги с Умаром. Особенно в борьбе, ведь в этом аспекте габариты играют не такую роль, как техника. Так или иначе, соглашусь с Хавьером и предположу, что Усман действительно может быть самым талантливым из Нурмагомедовых», — рассказал Гребнев RT.

Ранее Гребнев поделился ожиданиями от поединка между Рашидом Магомедовым и Али Баговым в четвертьфинале Гран-при АСА.