Гребнев: стилистически Багов — «кошмар» для Рашида Магомедова

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев поделился ожиданиями от поединка между Рашидом Магомедовым и Али Баговым в четвертьфинале Гран-при АСА.

«На мой взгляд, стилистически Багов — кошмар для Магомедова. Это почти как Натан Шульте, но без ударки. Рашид сейчас в таком моменте карьеры, когда он не заморачивается о подборе оппонентов. Хотя в какой-то степени он тоже не совсем удобен для Али. В ударной технике они на разных уровнях. У Магомеда просто сумасшедшая чувствительность. Возможно, он не жёсткий панчер, но у него всё очень легко летит. Смотря за ним в стойке, получаешь удовольствие. Мы не можем утверждать, что у Багова точно получится переводить Магомедова и удерживать на земле. Потому что это пятираундовый поединок, да ещё и в лёгком весе. Как мне кажется, в полусреднем его победа не вызывала бы сомнений. Но неясно, как он подойдёт к этому бою, как проведёт сгонку веса. Есть вероятность, что Рашид перетерпит, но мне кажется, этого не произойдёт. Считаю фаворитом Али», — заявил Гребнев в интервью RT.

Ранее Магомедов рассказал, кого считает сильнейшим борцом в истории лёгкого дивизиона MMA.