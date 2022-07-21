Магомедов назвал сильнейшего борца в истории лёгкого дивизиона ММА

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Экс-чемпион M-1 Global Рашид Магомедов рассказал, кого считает сильнейшим борцом в истории лёгкого дивизиона MMA.
Магомедов назвал сильнейшего борца в истории лёгкого дивизиона ММА
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Hedges

«В отличие от Хабиба Нурмагомедова, остальные чрезмерно увлекаются ударкой, начинают забывать, за счёт чего они могли взять верх. Нурмагомедов же всегда делал именно то, что нужно для победы. Да, иногда и он боксировал с оппонентами, но в нужный момент всегда вспоминал о своих сильных качествах. Поэтому и сложно выделить кого-то, кроме Хабиба. Наверное, сейчас сильнейшим в этом аспекте является Ислам Махачев. Чарльз Оливейра тоже стал хорошо бороться. Быть может, в «физике» прибавил. Сейчас они оба очень сильны в этом», — заявил Магомедов в интервью RT.

Ранее Магомедов объяснил, как проходят подготовки к боям в США.

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