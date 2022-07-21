Экс-чемпион M-1 Global Магомедов рассказал о трудностях в подготовке к боям в США

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Экс-чемпион M-1 Global россиянин Рашид Магомедов объяснил, как проходят подготовки к боям в США.
Экс-чемпион M-1 Global Магомедов рассказал о трудностях в подготовке к боям в США
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Hedges

«Когда бился в США, не мог брать своих тренеров из «Горца», занимался с местными, из American Top Team. Необходимо понимать, что это огромный зал, там готовится множество бойцов, поэтому индивидуально с тобой никто не работает. Ты находишься в общей группе, сам занимаешься весогонкой. Это сейчас в той же ATT тренируется много россиян. Одни проводят лагерь, другие им помогают. Раньше было иначе. Наших было три-четыре человека из разных весовых категорий, все заняты подготовкой к своим схваткам. В нашем спорте важны два аспекта — команда и деньги. Если есть второе, то проблем с первым не будет», — заявил Магомедов в интервью RT.

Ранее Магомедов оценил своего соперника по четвертьфиналу Гран-при ACA Али Багова.

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