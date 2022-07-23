«Когда ты будешь готов, просто дай знать: как брат Нурмагомедова «задушил» Гонсалеса и вызвал на бой чемпиона Bellator
- Боец Bellator Усман Нурмагомедов
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- © Hans Gutknecht / MediaNews Group / Los Angeles Daily News
Изначально россияне должны были принимать участие почти в половине боёв турнира Bellator 283, но в итоге до Такомы доехали лишь четверо отечественных бойцов. Не досчитались сразу двух представителей Fedor Team. Виктор Немков получил травму и вновь лишился возможности закрыть поражение от Карла Альбректссона 15-месячной давности, по неназванным причинам сорвался и поединок с участием Владимира Токова. И хотя матчмейкеры поначалу пытались устроить битву его несостоявшемуся оппоненту, но впоследствии сам Аугусто Монтальво отказался сражаться с Арчи Колганом.
В целом это шоу можно назвать одним из самых проблемных для промоушена за последнее время. Чемпион в лёгком весе Патрисио Фрейре также получил повреждение, в связи с чем титульная схватка с Сидни Аутло была отменена, а на замену бразильцу вышел азербайджанец Тофик Мусаев, совсем недавно потерпевший тяжёлое поражение в японской лиге Rizin. Всё это отразилось и на Дугласе Лиме с Джейсоном Джексоном, которым пришлось готовиться к сражению длительностью в пять раундов вместо трёх. Сменился соперник и у россиянина Ахмеда Магомедова. Правда, что Кай Камака, что Кевин Бем вряд ли представляли для него опасность.
Эту гипотезу он с лёгкостью подтвердил. Магомедову потребовалось всего 76 секунд, чтобы провести удушающий сзади и поставить эффектную точку в своём дебютном поединке в американском промоушене. При этом перевод в партер спровоцировал сам Бем. Американец провалился в стойке и нырнул в ноги, но россиянин легко защитился, а потом неуловимым движением оказался у него за спиной. Для Ахмеда эта победа стала девятой в карьере и первой — с августа 2021 года. Тогда он единогласным решением выиграл у Ильяса Асханова на BRAVE CF 53, после чего не заходил в клетку.
Гораздо тяжелее пришлось Гаджи Рабаданову, но это легко объяснимо. Всё же ему противостоял не дебютант лиги, а опытный соперник, проигравший лишь одну из четырёх битв в Bellator. В декабре 2021-го Бобби Кинг не смог справиться с будущим пятым номером дивизиона Александром Шаблием, после чего дважды взял верх.
Но для соперничества с Рабадановым ему не хватило борцовских навыков. В стойке он временами смотрелся не хуже, но уже в первом раунде дважды позволил перевести себя на землю. Причём на спине практически не оказывал сопротивления и позволял оппоненту спокойно контролировать и набивать очки.
Во втором всё стало ещё хуже. Рабаданов вновь провёл тейкдаун, но пробрался уже в позицию бокового контроля, после чего забрал спину и принялся угрожать удушающим. Но самый яркий эпизод возник ближе к концу раунда, когда Гаджи упустил позицию и предоставил Бобби шанс самому поработать сверху. Поначалу это казалось отличной возможностью для Кинга, однако секундное замешательство — и американец уже отчаянно пытается спастись от рычага локтя. В итоге ему это удалось, но не без помощи гонга.
В третьем отрезке Рабаданов отметился парой неплохих попаданий в челюсть, а очередной проход в ноги снял все вопросы. Гаджи одержал третью победу подряд в Bellator и теперь вполне может пробиться в верхнюю семёрку. До настоящего момента он занимал девятую строчку в рейтинге лёгкого веса.
В рамках основного карда также ожидались два поединка с участием россиян. Первым в клетку вошёл Мухамед Берхамов, которому предстояло пройти самое сложное испытание в карьере. В своё время Лоренц Ларкин считался одним из ярчайших ударников полусреднего веса UFC, и он не растерял своих позиций после перехода в другой американский промоушен. Там он уступал лишь на тот момент владевшему титулом Дугласу Лиме и крайне неудобному для себя со стилистической точки зрения Полу Дейли. К бою с россиянином он подходил на серии из шести побед и представлял огромную опасность. Особенно если тот чересчур поверит в свои силы и решит размениваться с ним в стойке.
Однако Берхамов ожидаемо сделал акцент на борьбу и уже на 27-й секунде повалил Ларкина на настил. Тот с ходу попытался исполнить гильотину, но не преуспел, после чего был вынужден проползти половину клетки на спине. Завязалась борьба у сетки, где Мухамед продолжал смотреться предпочтительнее и уверенно контролировал Лоренца. Устав от постоянного давления, американец совершил недальновидный поступок и нанёс запрещённый удар локтем в затылок. Россиянин среагировал не сразу, но схватился за голову и дал повод рефери приостановить битву.
На протяжении нескольких минут Берхамов не мог подняться на ноги, после чего судья потребовал позвать в клетку переводчика. Он спросил у бойца, готов ли тот продолжать бой, и получил отрицательный ответ. По словам россиянина, попадание было слишком серьёзным. Представитель Берхамова попытался уточнить у Стива Ньюпорта, считает ли тот, что Ларкин умышленно бил в затылок, но тот ожидаемо ушёл от ответа.
В результате битва была окончательно прервана, а попадание в затылок признано непреднамеренным, вследствие чего бой объявили несостоявшимся. Чуть было не расплакавшийся в клетке Ларкин пришёл в себя и спокойно покинул арену, в то время как Берхамову потребовалась помощь секунданта.
После этого настала очередь Усмана Нурмагомедова, которому также противостоял очень опасный оппонент. Особенно с учётом того, кого ранее выставлял против него Bellator, — на их фоне Крис Гонсалес казался крайне серьёзным соперником, способным оказать ему достойное сопротивление как в партере, так и в стойке. Это подтверждали и большой опыт американца в греко-римской борьбе, и неплохая ударная техника. Совсем недавно её на себе прочувствовал Саад Авад, уже на 36-й секунде пропустивший разящий хай-кик.
Однако воспользоваться этим у Гонсалеса не получилась. Первая же попытка пройти на ближнюю дистанцию и совершить перевод завершилась провалом. Нурмагомедов остановил его и моментально сомкнул замок на шее, который уже не отпустил. Американец отчаянно пытался вырваться из стоячей гильотины в стиле Джона Джонса, но не сумел и был вынужден постучать.
Нурмагомедов одержал 15-ю победу подряд в карьере и заявил о желании подраться за пояс, как только Патрики Фрейре восстановится от травмы. Что может показаться немного преднамеренным, ведь пока он так и не бился ни с одним представителем топ-10.
«Не хочу делать большие заявления, когда у человека травма. Нехорошо его вызывать или как-то оскорблять, но я хотел бы подраться за титул. Патрики, когда ты будешь готов, просто дай знать», — сказал Усман на русском, после чего его двоюродный брат и тренер Хабиб перевёл.
Главной же сенсацией турнира стало поражение первого номера рейтинга лёгкого веса. Аутло выиграл 11 из 12 последних боёв и должен был биться за пояс с тем же Фрейре, но уступил Мусаеву за 27 секунд. После первого пропущенного прямого у американца подкосились ноги, а второй отправил его на канвас.
Главный поединок вечера получился далеко не таким искромётным. Дуглас Лима в очередной раз продемонстрировал, что испытывает колоссальные проблемы в сражениях с сильными борцами, и ничего не смог поделать с Джейсоном Джексоном. На протяжении пяти раундов ямаец возил бразильца по настилу и в итоге взял верх решением судей. Для экс-чемпиона Bellator это поражение стало четвёртым подряд. Последний раз он побеждал в октябре 2019 года, когда справился с Рори Макдональдом.