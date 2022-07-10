Пропуск в элиту: как Нурмагомедов победил де Андраде, а Физиев нокаутировал дос Аньоса на UFC Vegas 58

Саид Нурмагомедов взял верх над Дугласом Силвой де Андраде на турнире UFC Vegas 58. На протяжении всех трёх раундов россиянин увереннее смотрелся в стойке и выиграл единогласным решением судей, благодаря чему приблизился к попаданию в топ-15 легчайшего веса. В свою очередь, в главном поединке вечера Рафаэль Физиев одержал досрочную победу над Рафаэлем дос Аньосом и выиграл шестой бой подряд.

Изначально очередной еженедельный турнир UFC в Лас-Вегасе обладал внушительным кардом и представлял более серьёзный интерес как для местных, так и для отечественных любителей смешанных единоборств. Ведь на нём ожидалось и возвращение в легчайший вес экс-чемпиона Коди Гарбрандта, и второй поединок средневеса Дениса Тюлюлина под эгидой промоушена. Но оба события так и не состоялись. Соперник американца Рэни Яя получил травму шеи, а битва россиянина с Джейми Пикеттом была перенесена на сентябрь. Но даже после этого причин посмотреть это шоу было более чем достаточно. И дело не только в ожидаемом противостояние звёзд лёгкого веса — экс-чемпиона Рафаэля дос Аньоса и его тёзки Физиева. В клетку также должны были выйти сестра Валентины Шевченко Антонина и Саид Нурмагомедов — яркий ударник из категории до 61,2 кг.

К этой схватке Шевченко-старшая подходила на фоне не самой удачной серии. Она впервые в карьере уступила два раза подряд и взяла продолжительную девятимесячную паузу в выступлениях. Однако даже это не позволяло Кортни Кейси считаться фаворитом в их поединке. И это неудивительно. Американка хоть и взяла верх над Лианой Джоджуа в ноябре, но всё равно имела крайне невпечатляющий рекорд (10-9). На протяжении всей карьеры она не могла похвастаться стабильностью и не поднималась выше определённого уровня.

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Не преуспела она и на этот раз. В стойке ей явно не хватало мастерства для соперничества с Шевченко, а применить свои борцовские навыки долгое время не получалось. На дальней дистанции она выглядела крайне непрезентабельно и пропускала много ударов ногами, а прорваться на ближнюю удавалось крайне редко. Один из удачных эпизодов произошёл в самой концовке второго раунда, но этого было явно недостаточно для того, чтобы забрать весь отрезок.

Повалить Шевченко на пол ей удалось лишь в третьем отрезке, зато сразу трижды. Причём во втором случае помогла сама Антонина, неудачно исполнившая подсечку, но эта попытка не пошла в зачёт. На земле Кейси смотрелась уверенно и даже исполнила несколько ударов локтями. И хотя по общему числу попаданий она сильно уступила (33:55), даже этого оказалось достаточно, чтобы создать интригу в противостоянии. В итоге один из судей и вовсе встал на сторону американки, но двое других всё же отдали победу уроженке Киргизии с минимальным счётом 29:28. Пантера выиграла десятый бой в карьере, но вряд ли может быть полностью довольна своим выступлением. Ведь проблемы с борьбой по-прежнему не позволяют ей уверенно разбираться с оппонентками. В преддверии этого шоу процент защиты от тейкдаунов составлял 52%, а сильно улучшить его не удалось.

Для Нурмагомедова бой на UFC Vegas 58 имел колоссальное значение. Яркая победа над Коди Стэменном приблизила его к топ-15 рейтинга, а выигрыш у Дугласа Силвы де Андраде мог позволить пробиться в элиту легчайшего дивизиона. В этом случае он мог повторить путь Петра Яна, ворвавшегося в топ именно после доминирующего выступления в дуэли с бразильцем. За два раунда тот получил колоссальный ущерб, а схватка была остановлена по требованию врача.

Однако повторить достижение Яна он не сумел. Да, на дистанции он смотрелся неплохо, но Андраде отлично изучил его фирменные приёмы. На первых же секундах он чуть было не наказал его за попытку удара ногой с разворота и пробрался за спину, но провести тейкдаун не смог. Однако это не заставило Саида отказаться от фирменных вертушек и действовать в более осторожной манере. Впоследствии он неоднократно пользовался своим любимым оружием. И хотя на лице бразильца очень быстро появилась кровь, отправить его на канвас не удавалось.

В других аспектах Нурмагомедов выглядел не так впечатляюще. Когда дело доходило до разменов на руках, у Андраде появлялись неплохие шансы. На сближениях он неоднократно подлавливал противника и наказывал его за слишком низкое положение передней руки. Впервые Дуглас подловил его ещё по ходу первой пятиминутки, а в конце второй и вовсе сбил с ног. Бэкфист с разворота пришёлся точно в голову и заставил Саида потерять равновесие.

Низшей точки Нурмагомедов достиг в ходе третьего раунда, почти половину которого провёл на земле. Да, он сам сумел однажды перевести Андраде на канвас, но навязать достойный контроль не смог. Однако необходимость бороться жестоко ударила по его выносливости. Дуглас почувствовал это и пошёл вперёд, а Саид окончательно сбился на удары ногами. Но на отходах они не несли такой же опасности.

Если верить статистике, то россиянин перебил бразильца в каждом из раундов, а итоговая разница получилась довольно внушительной (42:28). Однако доминирующим выступление Нурмагомедова назвать вряд ли возможно. Да, один из судей всё же отдал ему все три раунда, но двое других впечатлялись чуть меньше. Так или иначе, Саид одержал третью победу подряд, но признался, что был удивлён прытью 37-летнего Андраде. А также изъявил желание помериться силами со звёздами дивизиона.

Что касается главного поединка вечера, то он был предельно конкурентным. Дос Аньос ожидаемо уступал в разменах, поэтому был вынужден постоянно поддавливать Физиева и при малейшей возможности пытаться задействовать борцовские навыки. И в целом он довольно неплохо воплощал свой план в жизнь. В первых двух раундах несколько раз прижимал оппонента к сетке и контролировал, но даже это не позволяло ему обезопасить себя от тяжёлых попаданий азербайджанца. В стойке тот был очень хорош и регулярно демонстрировал превосходство в скорости.

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В третьем и четвёртом раундах инициатива переходила из рук в руки. Если до этого момента Физиев довольно успешно защищался от проходов в ноги, то со временем стал допускать ошибки. В каждом из отрезков Дос Аньосу удавалось переводить его на настил, а особенно запоминающимся стал амплитудный тейкдаун на 19-й минуте боя. Однако всё это позволило бразильцу лишь немного подержать азербайджанца на земле и тем самым сбить его атакующий порыв.

Но в начале пятого раунда Физиев всё же сумел перехитрить дос Аньоса и уложить его на канвас. За считаные секунды он показал сначала удар коленом, а затем правый оверхенд, но в итоге пробил левым хуком. Вынужденный гадать бразилец не уследил за руками соперника и оказался на полу. Азербайджанец бросился добивать, но рефери среагировал быстрее и остановил бой. И как может показаться, сделал это чересчур рано. Пусть экс-чемпион UFC и был серьёзно потрясён, находился в сознании и был готов защищать себя.

Так или иначе, Физиев выиграл в шестой раз подряд и вышел на третье место в лёгком дивизионе по продолжительности победной серии. По этому показателю он уступает лишь Бенэилу Дариушу (семь), Исламу Махачеву (10) и Чарльзу Оливейре (11). Не исключено, что уже на следующей неделе он поменяется позициями с дос Аньосом и взойдёт на седьмую строчку категории, после чего сможет рассчитывать на встречу со звёздами калибра Майкла Чендлера и Джастина Гэтжи.