Гребнев не уверен, что Саид Нурмагомедов способен пробиться в топ-10 легчайшего веса UFC

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев считает, что Саид Нурмагомедов заслужит место в топ-15 рейтинга легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата, если победит Дугласа Силву де Андраде на турнире UFC Vegas 58.

«На мой взгляд, Нурмагомедов будет достоин включения в топ-15, если выиграет у Андраде. Дуглас идёт на серии из двух побед подряд. Он крепкий, хороший середняк. Да, он зачастую пропускает проходы в ноги. Тот же Сергей Морозов легко переводил его. Но и Саид не славится так называемой атакующей борьбой. Лично мне кажется, что в этой схватке россиянину стоит сделать акцент на стойке», — сказал Гребнев RT.

Боец отметил, что Андраде слишком низко держит руки, что делает его уязвимым для ударов ногами с разворота, которые так часто исполняет Нурмагомедов. Тем не менее Гребнев выразил мнение, что Саиду необходимо немного реже бить «вертушки», чтобы стать более непредсказуемым.

«Нурмагомедов — зрелищный, очень креативный ударник. Но он очень много бьёт с разворота. Лично мне кажется, что ему стоит немного сократить число этих ударов, чтобы его было сложнее просчитать. А также избежать произошедшего в схватке с Раони Барселосом. Тот заметил эту особенность в игре Саида и несколько раз ловил его на этом, переводил на землю», — отметил Гребнев.

При этом боец AMC Fight Nights выразил мнение, что недостаток борцовских навыков не позволит Саиду Нурмагомедову пробиться в число десяти сильнейших в легчайшем весе UFC.

«Возможно, Нурмагомедов мог бы справиться с Робом Фонтом за счёт техники, но тот же Шон О’Мэлли, скорее всего, «перестрелял» бы его с дистанции. В теории Саид мог бы навязать свой стиль в битве с Педро Муньосом, но тот ещё и неплохо борется», — добавил Гребнев.

Ранее Гребнев включил Физиева в число самых перспективных молодых легковесов UFC.