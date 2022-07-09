Гребнев включил Физиева в число самых перспективных молодых легковесов UFC

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев считает, что Рафаэль Физиев является одним из наиболее перспективных представителей категории до 70,3 кг в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«На мой взгляд, Физиев входит в топ-5 самых перспективных легковесов моложе 30 лет. Но у меня складывается впечатление, что он односторонний боец. До настоящего момента он бился сплошь с ударниками и ни разу не встречался с по-настоящему классным борцом. Если ты сильный ударник, то с соперниками такого же типа тебе удобно. Да, Рафаэль проиграл Магомеду Мустафаеву, но на тот момент россиянин был очень хорош», — сказал Гребнев RT.

При этом он назвал Рафаэля дос Аньоса серьёзным соперником для Физиева, но отметил, что тот уже находится на спаде.

«Сейчас дос Аньос — прошедший свой пик боец, который «перепахивает» людей за счёт определённой базы. Но он не побеждает топов. Пол Фелдер может дать бой любому, но он не топ. А потом был Ренато Мойкано. Бразилец вышел на коротком уведомлении, но оказал серьёзное сопротивление», — добавил Гребнев.

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