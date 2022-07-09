Гребнев не уверен, что Тюлюлин потянет уровень UFC

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев поделился мнением о перспективах в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) соотечественника Дениса Тюлюлина.

«Попасть в UFC — мечта любого бойца. Возможность оказаться в крупнейшем промоушене, прочувствовать на себе эту атмосферу, заработать денег… Это очень серьёзное достижение, очень рад за Дениса Тюлюлина. Но не думаю, что он потянет этот уровень. Это крепкий боец. Могу ошибаться, но я не вижу его в топ-15. Надеюсь, он выступит не как Дмитрий Смоляков, а выиграет хотя бы однажды. Победа в Абсолютном бойцовском чемпионате — уже серьёзный успех», — сказал Гребнев RT.

Ранее Гребнев был не уверен, что Саид Нурмагомедов способен пробиться в топ-10 легчайшего веса UFC.