Нурмагомедов: Махачев приедет в Бразилию и прикончит Оливейру в стиле джиу-джитсу

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном титульном бое UFC между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Это не организация Хабиба или Ислама — у UFC есть владельцы, и они принимают решения. Если они скажут, что Бразилия — хорошо, нам это нравится. Приехать в Бразилию, драться с бразильским чемпионом и прикончить его в стиле бразильского джиу-джитсу. Как вам такое? Мне это нравится», — приводит слова Нурмагомедова MMA Fighting.

Он также выразил уверенность, что Махачев сможет одолеть Оливейру в партере.

Бразилец 8 мая одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274 в первом раунде после удушающего приёма.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Ранее Оливейра отказался провести поединок с Конором Макгрегором и бросил вызов Махачеву.