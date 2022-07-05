Оливейра передумал драться с Макгрегором и хочет сразиться с Махачевым в Бразилии

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра отказался провести поединок с Конором Макгрегором и бросил вызов российскому бойцу смешанных единоборств Исламу Махачеву.

«Я хочу драться в декабре. Вы реально хотите этого?! Ну так давайте устроим. Я обращаюсь к Махачеву. Давай подерёмся в Бразилии. Послушайте, я не буду говорить, что я выиграю сабмишном или нокаутирую Ислама, но я побью его. Забудьте о Коноре Макгрегоре», — заявил Оливейра на YouTube-канале Brazilian MMA Legends.

Бразилец 8 мая одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274 в первом раунде после удушающего приёма.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Ранее российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев высказался о возможном поединке между чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски и Оливейрой.