Гребнев считает, что у Волкановски больше шансов в бою с Махачевым, чем с Оливейрой

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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев высказался о возможном поединке между чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски и бывшим обладателем звания в лёгкой категории Чарльзом Оливейрой.
Гребнев считает, что у Волкановски больше шансов в бою с Махачевым, чем с Оливейрой
  • AP

«Мне кажется, Александер Волкановски проиграет Чарльзу Оливейре. Важным фактором будет антропометрия. И даже если австралиец сумеет перевести бразильца на настил, сомневаюсь, что там он сумеет нанести ему ущерб. Бразилец обладает феноменальными навыками в джиу-джитсу, длинные конечности. На мой взгляд, он либо будет постоянно угрожать болевыми, либо локтями, вследствие чего тот сам будет уставать», — сказал Гребнев в беседе с RT.

При этом он считает, что в стойке у Волкановски крайне мало шансов в битве с Оливейрой. По его мнению, бразилец сильнее в данном аспекте и вполне может нокаутировать соперника ударом коленом.

«Одним словом, для Волкановски это кошмарный бой. На его месте я бы лучше подождал, пока Ислам Махачев заберёт титул, и уже подрался с ним. Могу ошибаться, но в этой битве у него будет немного больше шансов, ведь россиянин не такой острый в ударке. Но в партере он всё равно его «уничтожит». Он будет гораздо больше его. Эта схватка может напомнить противостояние Джона Джонса с Дэниелом Кормье», — добавил Гребнев.

Ранее Гребнев предположил, какие изменения нужны Максу Холлоуэю, чтобы взять верх над Волкановски в поединке за титул в полулёгком весе.

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