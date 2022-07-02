Гребнев: Волкановски — криптонит для Холлоуэя

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев предположил, какие изменения нужно произвести Максу Холлоуэю, чтобы взять верх над Александром Волкановски в поединке за титул в полулёгком весе на турнире UFC 276.

«В первом бою Макс Холлоуэй попытался работать в своём фирменном темпе, но Александер Волкановски разрывал его за счёт лоу-киков, попыток тейкдаунов. Во втором американец был хладнокровнее, точнее, даже отправил оппонента в нокдаун, но всё равно не пошло. Возможно, на этот раз ему стоит добавить какой-то завершающий элемент в плане ударки, чтобы увеличить вероятность нокаута. Как можно чаще укладывать соперника на канвас. У меня есть опасения, что, если дело дойдёт до решения, судьи не встанут на сторону претендента», — сказал Гребнев RT.

По его словам, австралиец является крайне неудобным оппонентом для американца.

«Волкановски — своего рода криптонит для Холлоуэя. Как и Адесанья для Уиттакера. Как и Макс, он постоянно давит. И почему-то в таких условиях американцу очень неудобно работать», — добавил Гребнев.

Ранее Гребнев не исключил, что политика повлияла на решение судей в бою Царукяна и Гамрота.