Гребнев не исключил, что политика повлияла на решение судей в бою Царукяна и Гамрота
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«Решение в поединке Армана Царукяна и Матеуша Гамрота получилось крайне спорным. Лично я не понял, как можно было отдать предпочтение поляку. Россиянин перебил его в стойке, а также лучше боролся и наносил урон в партере. У его соперника были переводы и контроль. Да, он висел на спине, но ущерба не нанёс. За что отдавать победу? Возможно, свою роль сыграла политика. Но я не хочу верить, что такие аспекты влияют на мнение судей в UFC», — сказал Гребнев в беседе с RT.
При этом он высоко оценил борцовские навыки Гамрота, отметив, ранее тот не демонстрировал такого уровня мастерства в этом аспекте.
«Единственное, не ожидал такой борьбы от Гамрота. Посмотрите, как классно он проходил в одну ногу и сразу прорывался за спину. Раньше не видел такого в его исполнении. Ранее Матеуш бился с Диего Феррейрой, но таких переводов и контроля не было», — добавил Гребнев.
Ранее сообщалось, что Гребнев считает Андерсона Силву величайшим бойцом среднего веса в истории UFC.