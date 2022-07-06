В UFC подтвердили бой Абубакара Нурмагомедова с Роу
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Как сообщает пресс-служба промоушена, россиянин выступит на турнире UFC on ABC 3, который состоится на Лонг-Айленде 16 июля.
Нурмагомедов в двух поединках UFC одержал одну победу и потерпел одно поражение. В марте 2021 года российский боец оказался сильнее Джареда Гудена из США. Ранее он выступал в PFL. Всего за карьеру в ММА Нурмагомедов в 19 боях одержал 16 побед.
31-летний Роу в 12 поединках одержал девять побед и потерпел три поражения.
Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его соперником мечты среди знаменитостей или вымышленных персонажей является баскетболист Майкл Джордан.