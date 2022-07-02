Нурмагомедов заявил о желании подраться с Майклом Джорданом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его соперником мечты среди знаменитостей или вымышленных персонажей является баскетболист Майкл Джордан.

«Почему он? Да не знаю. Просто считаю, что я мог бы перевести его в партер, ха-ха», — приводит слова Нурмагомедова Bloody Elbow.

Боец завершил карьеру в октябре 2020 года после победного поединка с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В общей сложности он провёл в смешанных единоборствах 29 боёв, в которых одержал 29 побед. В Зал славы Нурмагомедов был включён 5 марта.

Джордан известен по выступлениям за «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс». За свою карьеру он шесть раз становился чемпионом НБА, пять раз завоёвывал звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона и дважды выигрывал золото Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов официально включён в Зал славы UFC.