Оливейра: я побью Махачева и вызову Хабиба

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра бросил вызов российскому бойцу смешанных единоборств Исламу Махачеву.

«Я побью Махачева. Проблему этого дивизиона зовут Чарльз Оливейра. Забудьте о Макгрегоре. Я побью Ислама и вызову Хабиба», — цитирует Оливейру Sportskeeda.

Бразилец 8 мая одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274 в первом раунде после удушающего приёма.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания, несмотря на его победу, титул остался вакантным.

Ранее сообщалось, что Махачев повторно бросил вызов Оливейре.