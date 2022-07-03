Оливейра: я побью Махачева и вызову Хабиба
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«Я побью Махачева. Проблему этого дивизиона зовут Чарльз Оливейра. Забудьте о Макгрегоре. Я побью Ислама и вызову Хабиба», — цитирует Оливейру Sportskeeda.
Бразилец 8 мая одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274 в первом раунде после удушающего приёма.
Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания, несмотря на его победу, титул остался вакантным.
Ранее сообщалось, что Махачев повторно бросил вызов Оливейре.