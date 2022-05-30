Махачев повторно бросил вызов Оливейре

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев вновь бросил вызов бывшему обладателю пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе бразильцу Чарльзу Оливейре.

«Чарльз Оливейра, где ты?» — написал Махачев в соцсетях.

Бразилец 8 мая одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274 в первом раунде после удушающего приёма.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания и, несмотря на его победу, титул остался вакантным.

Ранее бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном титульном поединке между Махачевым и Оливейрой.