Махачев повторно бросил вызов Оливейре

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев вновь бросил вызов бывшему обладателю пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе бразильцу Чарльзу Оливейре.
Махачев повторно бросил вызов Оливейре
  • РИА Новости

«Чарльз Оливейра, где ты?» — написал Махачев в соцсетях.

Бразилец 8 мая одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274 в первом раунде после удушающего приёма.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания и, несмотря на его победу, титул остался вакантным.

Ранее бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном титульном поединке между Махачевым и Оливейрой.

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