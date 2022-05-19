Хабиб уверен в победе Махачева над Оливейрой
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«Мы собираемся финишировать Оливейру в его игре, на бразильской земле. Мы намерены научить фанатов, что такое высший контроль, как мы добиваем людей. Мы собираемся забрать пояс и вернуться», — цитирует его MMA Junkie.
Оливейра 8 мая одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274. Бой завершился победой бразильского бойца в первом раунде после удушающего приёма.
Напомним, что бразилец потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на победу Оливейры, титул остался вакантным.
Ранее Махачев заявил, что Нурмагомедов с легкостью победил бы Оливейру.