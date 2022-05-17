Махачев заявил, что Нурмагомедов с легкостью победил бы Оливейру

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев ответил на вопрос о возможном исходе поединка между экс-чемпионами UFC Хабибом Нурмагомедовым и Чарльзом Оливейрой.

«Как бы Оливейра победил Хабиба? Засамбитил бы его или как? Это лёгкий бой для Хабиба, потому что у него самый доминирующий грэпплинг в позиции сверху», — цитирует Махачева ESPN.

По его мнению, Хабиб переведёт Чарльза в партер и будет удерживать бразильца очень легко. Он также считает, что стилистическое давление Оливейры не сработает против Нурмагомедова.

«Хабиб сам прессингует всех соперников, изматывает и удерживает внизу. Но нам не нужно говорить, что Хабиб победил бы Оливейру или Оливейра — Хабиба. Я побью Чарльза — и все всё поймут», — заключил Махачев.

Оливейра 8 мая одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274. Бой завершился победой бразильского бойца в первом раунде после удушающего приёма.

Напомним, что бразилец потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на победу Оливейры, титул остался вакантным.

Ранее Махачев рассказал, как планирует победить Оливейру.