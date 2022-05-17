Махачев заявил, что Нурмагомедов с легкостью победил бы Оливейру

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев ответил на вопрос о возможном исходе поединка между экс-чемпионами UFC Хабибом Нурмагомедовым и Чарльзом Оливейрой.
Махачев заявил, что Нурмагомедов с легкостью победил бы Оливейру
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Hedges

«Как бы Оливейра победил Хабиба? Засамбитил бы его или как? Это лёгкий бой для Хабиба, потому что у него самый доминирующий грэпплинг в позиции сверху», — цитирует Махачева ESPN.

По его мнению, Хабиб переведёт Чарльза в партер и будет удерживать бразильца очень легко. Он также считает, что стилистическое давление Оливейры не сработает против Нурмагомедова.

«Хабиб сам прессингует всех соперников, изматывает и удерживает внизу. Но нам не нужно говорить, что Хабиб победил бы Оливейру или Оливейра — Хабиба. Я побью Чарльза — и все всё поймут», — заключил Махачев.

Оливейра 8 мая одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274. Бой завершился победой бразильского бойца в первом раунде после удушающего приёма.

Напомним, что бразилец потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на победу Оливейры, титул остался вакантным.

Ранее Махачев рассказал, как планирует победить Оливейру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить