Махачев рассказал, как планирует победить Оливейру

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев рассказал, как собирается победить бразильца Чарльза Оливейру, бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, в их потенциальном поединке.

«Он бегает от меня, потому что понимает, что его грэпплинг и другие навыки не сработают со мной. Оливейра бил только ударников. Мы знаем, что в трудной ситуации он сдаётся, так что я его переведу, измотаю — и он сдастся, как десять раз до этого в UFC», — цитирует Махачева ESPN.

Оливейра 8 мая одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274. Бой завершился победой бразильского бойца в первом раунде после удушающего приёма.

Напомним, что бразилец потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на победу Оливейры, титул остался вакантным.

Ранее экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от возможного поединка между бразильским бойцом и Махачевым.

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