Нурмагомедов: бой Махачева против Оливейры продлится максимум три раунда

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от возможного поединка между бывшим обладателем пояса бразильцем Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым из России.
Нурмагомедов: бой Махачева против Оливейры продлится максимум три раунда
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Мой прогноз — поединок Махачева против Оливейры продлится максимум три раунда. Неважно, насколько хорош Чарльз, Ислам всё равно лучше. Просто запомните эти слова», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Президент UFC Дана Уайт не исключил, что Оливейра проведёт титульный поединок с Махачевым. Ранее он настаивал, что российский боец перед чемпионским боем должен встретится с Бенилом Дариушем из США.

Оливейра 8 мая одержал победу над Джастином Гейджи в поединке на турнире UFC 274. Бой завершился победой бразильского бойца в первом раунде после удушающего приёма.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на победу бразильца, титул остался вакантным.

Ранее Махачев прокомментировал победу Оливейры над американцем Гейджи в главном поединке турнира UFC 274.

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