Три из трёх: как Магомедкеримов и Умалатов выиграли нокаутами, а Мохнаткина — раздельным решением

Магомед Умалатов в первом раунде нокаутировал Джарраха Хуссейна Аль Силави и квалифицировался в полуфинал PFL в полусреднем весе. Экс-чемпион Eagle FC занял четвёртое место в таблице, а за путёвку в финал поборется со звёздным Рори Макдональдом. В свою очередь, Магомед Магомедкеримов одержал досрочную победу над Дилано Тейлором, но впервые в карьере не смог пробиться в плей-офф. Также за бортом соревнований осталась Марина Мохнаткина, взявшая верх над Эбби Монтес на турнире PFL 6.

Очередной турнир Professional Fighters League уже по традиции не обошёлся без множества изменений в составе участников и отмен поединков. И если звёздная Кайла Харрисон заблаговременно узнала о смене оппонентки, то некоторые из россиян столкнулись с трудностями в самый последний момент.

Так, изначально в Атланте должны были выступить четверо спортсменов из России, но впоследствии их число сократилось до трёх. Больше всех не повезло Николаю Алексахину, которому была назначена встреча с самим Глейсоном Тибау — экс-бойцом UFC, в своё время оказавшим серьёзнейшее сопротивление будущему члену Зала славы чемпионата Хабибу Нурмагомедову. Но в последний момент бразилец снялся с шоу, а на замену ему вышел соотечественник Карлос Леаль, в мае взявший верх над действующим триумфатором Гран-при Рэем Купером — третьим. Но и этой схватке не было суждено состояться. Представитель команды «Рать» сослался на проблемы со здоровьем и потерял шансы пробиться в плей-офф, а также серьёзно осложнил жизнь соотечественникам.

Первой из россиян в клетку вошла Марина Мохнаткина, на тот момент сохранявшая шансы на попадание в полуфинал Гран-при PFL в лёгком весе. Правда, для этого ей было необходимо расправиться с Эбби Монтес, причём непременно в первом раунде. Только в этом случае она обгоняла украинку Алёну Колесник и занимала четвёртую строчку в турнирной таблице.

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Однако с ходу стало ясно, что лёгкой прогулкой битва с Монтес не станет. Та пусть и не могла похвастать изощрённой ударной техникой и не очень уверенно смотрелась в борьбе, но не стеснялась идти с Мохнаткиной в размен, в котором иногда даже преуспевала. Россиянка всё же была чуть активнее и точнее, а контроль у сетки добавил ещё несколько очков в копилку, но для завоевания путёвки в следующий этап соревнований этого оказалось недостаточно.

Таким образом, начиная со второго раунда Мохнаткина работала исключительно над улучшением профессионального рекорда. В стойке положение дел не сильно изменилось, но в борьбе ей удалось немного продвинуться. Эффектной подсечкой Марина сумела повалить Эбби на канвас и даже забрала спину, но «задушить» соперницу не смогла. Зафиксировать захват на шее не получилось, а попытка нек-крэнка не увенчалась успехом из-за нехватки времени. Мексиканка перетерпела и избежала досрочного поражения.

В ходе третьего отрезка сложилось впечатление, что россиянка затратила слишком много сил на попытку удушающего. Она замедлилась и перестала успевать за мексиканкой, упрямо шедшей вперёд. Та не предлагала ничего интересного: сплошь стандартные двойки из джеба и прямого. Но если до этого Мохнаткина отвечала на них контрпанчами, то теперь стала испытывать проблемы с таймингом, опаздывая на доли секунды. Попав в сложную ситуацию, она начала опрометчиво бросаться в ноги, но Эбигейл легко блокировала неподготовленные тейкдауны, а в концовке и вовсе обрушила на Марину серию ударов. В третьей пятиминутке Монтес начисто перебила соперницу (52:35) и оживила интригу в противостоянии.

Было логично предположить, что судьи отдадут Мохнаткиной второй раунд, а Монтес — заключительный, вследствие чего исход поединка будет зависеть от оценки первого отрезка. Тот получился довольно равным, хотя россиянка и владела небольшим преимуществом. Но вердикт жюри получился довольно неоднозначным, и речь не о решении признать победительницей Марину. Первые двое арбитров не отдали ни одной пятиминутки мексиканке, в то время как третий посчитал с точностью до наоборот — 30:27.

Также за место в четвёрке сильнейших боролись и двое других россиян, причём друг с другом. В преддверии PFL 6 Магомед Магомедкеримов и Магомед Умалатов не имели в своём активе ни одного очка и были вынуждены не просто брать верх над соперниками, но и делать это максимально быстро. Ведь после них в клетку заходили действующий победитель Гран-при полусредневесов Рэй Купер — третий и Садибу Си, имевший в активе три очка. Причём завоевал он их в схватке с Алексахиным.

И Умалатов справился со своей задачей на все 100%. Дуэль с Джаррахом Хуссейном Аль Силави представлялась непростым испытанием, но продлилась чуть более трёх с половиной минут. После длительной разведки иорданец немного оживился и даже задел россиянина, но получил жёсткий ответ. Экс-чемпион Eagle FC рванул вперёд и достал противника сначала левым, а затем и правым хуком, который получился сокрушительным. Магомед взял верх нокаутом в первом раунде и заработал сразу шесть очков, попутно продлив беспроигрышную серию до 12 схваток.

Магомедкеримову же предстоял непростой бой с Дилано Тейлором. Во многом потому, что имя оппонента он узнал лишь за сутки до шоу. Изначально действующий финалист Гран-при должен был биться с Жоао Зеферино, но их дуэль сорвалась уже в третий раз. В итоге россиянину пришлось экстренно перестраиваться. И это в ситуации, когда от результата зависит путёвка в плей-офф.

Больше половины раунда Магомедкеримов потратил на то, чтобы адаптироваться к Тейлору, а в концовке включил фирменную борьбу. Он дважды укладывал соперника на канвас, причём второй тейкдаун получился особенно впечатляющим. Магомед исполнил подсечку из дзюдо и чуть было с ходу не пробрался в фулл-маунт. При этом он не ограничивался обычным контролем на земле, а бомбардировал оппонента мощными ударами сверху.

Казалось, во втором раунде Магомедкеримов замучает Тейлора в партере, но успех ему принесли не борцовские навыки. Начиная с середины отрезка он стал перебивать соперника в стойке и раз за разом ловить на встречном движении. Начало разгрому положил правый прямой, а на третьей минуте в клетке началось форменное избиение. Магомед зажал Дилано у сетки и принялся вбивать один удар за другим. И если колено в прыжке не дошло до цели, то одна правая пришлась точно в челюсть. Американец зашатался, пропустил ещё несколько попаданий, после чего в дело вмешался рефери.

Магомедкеримов одержал 30-ю победу в карьере и первую нокаутом с октября 2018 года. Тогда ему также потребовалось чуть более двух с половиной раундов, чтобы отправить на пол Бояна Великовича. Тем обиднее, что даже пяти очков ему не хватило для выхода в полуфинал. В турнирной таблице он стал пятым, уступив не только Умалатову, но также Рори Макдональду, Садибу Си и Карлосу Леалю. При этом в случае с последним медвежью услугу оказал Алексахин. Из-за его отказа бразилец получил бонусные три балла, что в сумме дало ему шесть.

Таким образом, грядущий плей-офф может стать первым, в котором не примут участия ни один из его бывших триумфаторов. Как и Магомедкеримов, Купер-третий финишировал с пятью баллами и остался за бортом соревнований. Причём американцу должно быть ещё обиднее. Перед предыдущим поединком он провалил взвешивание и получил штрафное очко, поэтому сравняться с лидерами ему не помогла даже победа нокаутом на 23-й секунде. Теперь обоим остаётся надеяться лишь на то, что кто-либо из полуфиналистов получит травму или не сможет выступить по иным причинам. В этом случае они вполне могут выйти на замену и подтвердить звание сильнейших бойцов в категории до 77,1 килограмма промоушена.