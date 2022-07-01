«Это моё наследие, я могу вдохновлять миллионы детей»: Хабиб Нурмагомедов официально введён в Зал славы UFC

В Лас-Вегасе состоялась торжественная церемония введения в Зал славы UFC Хабиба Нурмагомедова и Дэниела Кормье. Российский боец в эмоциональном выступлении отдал дань своему отцу Абдулманапу, который скончался два года назад из-за осложнений после коронавирусной инфекции. По словам непобеждённого чемпиона в лёгкой весовой категории, для него всегда было важно оставаться примером для детей по всему миру и вдохновлять их на значимые достижения в спорте.

Хабиб Нурмагомедов официально введён в Зал славы UFC. Торжественная церемония состоялась в ночь на пятницу по московскому времени в Лас-Вегасе. Вместе с россиянином пиджак с золотой подкладкой и фирменным знаком, а также специальную статуэтку получил экс-чемпион мира в полутяжёлом и тяжёлом весе Дэниел Кормье. Как рассказал Хабиб, перед церемонией они в шутку поспорили о том, кто пойдёт получать награду первым. В итоге сначала на сцену «Ти-Мобайл Арены» вышел американец, а награждение россиянина венчало церемонию.

Выступая перед многочисленными зрителями, Нурмагомедов рассказал о своём становлении в спорте. Его эмоциональная речь в первую очередь была посвящена отцу — Абдулманапу Нурмагомедову, который ушёл из жизни почти два года назад из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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Хабиб отметил, что рос в маленьком дагестанском селе, его семья жила достаточно бедно. Но отец продал дом и перевёз в столицу будущего спортсмена, его родного брата, а также множество двоюродных, всего 15 человек. Все братья жили в одном доме, учились в школе и тренировались, а Абдулманап вкладывал в них все свои ресурсы — время, энергию, деньги. По словам спортсмена, отец обучал его самым разным стилям — боевому самбо, вольной и греко-римской борьбе, грэпплингу, панкратиону — и даже отправлял бороться с медведями.

«Из этого дома вышло шесть чемпионов мира, чемпионов UFC, много чемпионов и очень хороших людей... Он дал нам хорошее образование. Он подарил нам возможность учиться в хороших школах, университетах, он вкладывал [в нас] всё, что у него было. На протяжении всей своей жизни он инвестировал в людей. Для меня это служит огромной мотивацией», — сказал Нурмагомедов.

Он отметил, что отец оказал решающее влияние на его становление как спортсмена и как личности. При этом многие ценности Хабиб переосмыслил только после смерти Абдулманапа Магомедовича. В начале профессиональной карьеры, рассказал спортсмен, он был более легкомысленным — мечтал стать чемпионом и заработать много денег, чтобы иметь возможность купить всё, что захочет. Но сейчас, достигнув всех этих целей, прославленный боец понимает, что деньги и слава — вовсе не главное.

«Я могу делать всё, что захочу. Могу купить любой дом в мире, но это служит мне хорошим напоминанием. Я не такой. Не этому учил меня отец. Меня это очень радует, поскольку я помню, что лет десять назад думал совершенно по-другому. Но произошедшее за последние два года изменило меня, изменило мой образ мыслей. Это случилось 3 июля 2020 года, почти два года назад. Вот уже два года моего отца нет со мной. Мне очень тяжело стоять здесь и говорить о нём. Для меня это очень эмоциональный момент», — признался спортсмен.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году, и на это решение во многом повлияла смерть отца. Объявляя о нём, Хабиб подчёркивал, что хочет больше времени проводить с матерью, чтобы поддержать её в этот непростой период.

В своём заключительном поединке Орёл взял верх над Джастином Гэтжи на UFC 254. Всего же на его счету 29 побед в 29 поединках, из них восемь — нокаутом. После ухода из спорта боец решил заняться тренерской и промоутерской деятельностью, и, по его словам, старается жить так же, как когда-то отец: вкладываться в людей, так как именно это — лучшая инвестиция.

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«Касательно того, чем я занимаюсь сейчас: поверьте, если ничего не случится, в следующие четыре-пять лет из нашего зала выйдут ещё три чемпиона UFC. Просто поверьте мне. Можете сохранить это видео — потом поймёте, о чём я сейчас говорю», — заявил боец.

Накануне церемонии Хабиба спросили о самом лучшем моменте его карьеры, и он назвал бой с Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года.

«Это было здесь (на «Ти-Мобайл Арене». — RT), крупнейший бой в истории ММА. И я очень рад, что выиграл его. Я мог проиграть любой бой, но только не этот», — признался Орёл.

В том поединке Нурмагомедов одержал победу над принципиальным соперником удушающим приёмом в четвёртом раунде и сохранил свой титул чемпиона в лёгком весе. Однако после схватки боец устроил потасовку с одним из тренеров ирландца, за что впоследствии был дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на $500 тыс.

В последнее время в мире единоборств всё активнее стали говорить о возможном возвращении Хабиба в октагон, однако сам он никак не комментирует эти слухи. А попадание в Зал славы UFC он назвал в первую очередь возможностью подавать пример и привлекать в спорт подрастающее поколение.

«Это моё наследие. Я родился в бедном селе, никто в мире даже не знает, где оно находится, но я могу мотивировать и вдохновлять миллионы детей по всему миру», — сказал боец в эфире ESPN.