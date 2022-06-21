Шлеменко выразил готовность помочь Нурмагомедову в подготовке к возможному бою с Адесаньей

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что готов помочь бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову в подготовке к возможному бою со средневесом Исраэлем Адесаньей.

«Если бы Хабиб решил вернуться, то бой с Оливейрой был бы более вероятным. Но если брать в расчёт ситуацию со сгонкой, то тогда пришлось бы биться с Адесаньей. В полусреднем весе титулом владеет Камару Усман, а они с Нурмагомедовым друзья, поэтому их поединок вряд ли возможен. Я бы с огромным интересом посмотрел за битвой Нурмагомедова с Адесаньей. Если бы Хабибу понадобилось, с удовольствием помог бы ему в подготовке к этому бою», — заявил Шлеменко RT.

Ранее Шлеменко высказался о возможном поединке Нурмагомедова с Адесаньей.