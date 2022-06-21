Шлеменко: Абдель-Азиз верит в победу Нурмагомедова, потому что он его боец

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Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о возможном поединке бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова со средневесом Исраэлем Адесаньей .
Шлеменко: Абдель-Азиз верит в победу Нурмагомедова, потому что он его боец
  • РИА Новости

«Неужели вы думали, что Абдель-Азиз мог сказать иначе? Хабиб же его боец. Он поддерживает его и правильно делает. Но сложно сказать, смог бы Нурмагомедов легко справиться с Адесаньей в трёх раундах. Всё же это разница в две весовые категории. Но у него были бы высокие шансы на победу. Это однозначно. Но в среднем весе ему бы предстояла встреча с более сильными и выносливыми соперниками», — заявил Шлеменко RT.

Ранее Шлеменко прокомментировал избрание Фёдора Емельяненко на пост президента Союза ММА России.

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