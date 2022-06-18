Шлеменко: Емельяненко будет очень тяжело на посту президента Союза ММА России
- РИА Новости
«Если ты хочешь реально работать на посту президента Союза ММА России, то, скорее всего, это скажется на твоей профессиональной карьере. Потому для меня и было не совсем понятно, почему Фёдор выдвинул свою кандидатуру: будет очень тяжело. Сил ему и терпения», — цитирует Шлеменко Sport24.
Он признался, что абсолютно не удивлён победой Емельяненко на выборах.
Фёдор Емельяненко возглавил Союз ММА России в ходе внеочередной отчётно-выборной конференции, хотя изначально даже не выдвигал свою кандидатуру.
Он уже был главой организации с 2012 по 2018 год. 1 апреля боец покинул Союз ММА России из-за несогласия с деятельностью руководства организации.
Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко не намерен завершать карьеру после избрания его главой Союза ММА России.