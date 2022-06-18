Шлеменко: Емельяненко будет очень тяжело на посту президента Союза ММА России

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал избрание Фёдора Емельяненко на пост президента Союза ММА России.

«Если ты хочешь реально работать на посту президента Союза ММА России, то, скорее всего, это скажется на твоей профессиональной карьере. Потому для меня и было не совсем понятно, почему Фёдор выдвинул свою кандидатуру: будет очень тяжело. Сил ему и терпения», — цитирует Шлеменко Sport24.

Он признался, что абсолютно не удивлён победой Емельяненко на выборах.

Фёдор Емельяненко возглавил Союз ММА России в ходе внеочередной отчётно-выборной конференции, хотя изначально даже не выдвигал свою кандидатуру.

Он уже был главой организации с 2012 по 2018 год. 1 апреля боец покинул Союз ММА России из-за несогласия с деятельностью руководства организации.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко не намерен завершать карьеру после избрания его главой Союза ММА России.