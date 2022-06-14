Фёдор Емельяненко не намерен завершать карьеру после избрания его главой Союза ММА России

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил о намерении продолжить карьеру после его избрания на пост президента Союза ММА России.

«Я продолжу карьеру. Говорят, что бой планируется в сентябре. Совмещать будет тяжело, но это необходимость», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Фёдор Емельяненко возглавил Союз ММА России в ходе внеочередной отчётно-выборной конференции, хотя изначально даже не выдвигал свою кандидатуру.

Емельяненко возглавлял организацию с 2012 по 2018 год. 1 апреля он покинул Союз ММА России из-за несогласия с деятельностью руководства организации.

Ранее Фёдор Емельяненко стал новым президентом Союза ММА России.