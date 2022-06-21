Вклад в наследие: почему бой с Адесаньей может заинтересовать Нурмагомедова больше, чем поединок с Оливейрой

Хабиб Нурмагомедов способен уже завтра победить Исраэля Адесанью и завоевать титул чемпиона UFC в среднем весе, если решит согнать вес до 83,9 кг. Об этом в интервью американским СМИ заявил менеджер бывшего обладателя пояса в лёгкой категории Али Абдель-Азиз. Почему россиянин был бы фаворитом потенциального супербоя, а его встреча с новозеландцем более вероятна, чем битва с Чарльзом Оливейрой — в материале RT.

С момента последнего поединка Хабиба Нурмагомедова в октагоне прошло почти 20 месяцев. За это время экс-чемпион UFC успел переквалифицироваться в промоутера, привлечь ряд звёздных бойцов в собственный Eagle FC и даже организовать несколько шоу в США. Тем не менее в мире до сих не пор не перестают говорить о возможном возобновлении карьеры россиянина. И если до недавнего момента речь шла о выступлениях по грэпплингу и противостоянии с Тони Фергюсоном в рамках шоу The Ultimate Fighter, то накануне вновь стало обсуждаться возвращение в клетку. Причём поспособствовал этому менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.

В интервью авторитетному порталу Sherdog он подтвердил, что Нурмагомедов продолжает оттачивать навыки даже после выхода на «пенсию», а при желании смог бы с ходу завоевать титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата. Причём не в родном для себя лёгком, а в среднем весе.

«Я скажу одну вещь, которая, я знаю, многим не понравится. Сейчас Хабиб весит 90,7 кг. Если завтра он вернётся и сбросит вес до 83,9, то победит Исраэля Адесанью за три раунда. Таково моё мнение. Он победил бы и в тяжёлом, и в полутяжёлом, и в полусреднем, и в лёгком весе. Он неудержим. Прёт как фура… Всё дело в стиле… Исраэлю нечего противопоставить его борьбе, грэпплингу. Если говорить об ударке, то тут Исраэль, конечно, самый лучший в мире», — сказал Абдель-Азиз.

Также по теме В надежде уйти чемпионом: почему Нурмагомедову будет сложно заинтересовать Емельяненко боем с дос Сантосом Владелец Eagle FC Хабиб Нурмагомедов заявил о желании устроить поединок между легендой MMA Фёдором Емельяненко и экс-чемпионом UFC...

На протяжении карьеры Нурмагомедова его перспективы в полусреднем весе неоднократно становились объектом обсуждения. Начиная с 2018 года одной из самых горячих тем была его возможная встреча с Жоржем Сен-Пьером — легендой дивизиона до 77,1 кг. Но к тому моменту канадцу уже исполнилось 37 лет, что делало их схватку маловероятной. Да ещё и россиянин настаивал на проведении битвы в рамках лёгкой категории, в которую его оппонент ни разу не спускался. В такой ситуации шансов прийти к соглашению практически не было, да и руководство промоушена не было особо заинтересовано в этом. Судя по всему, Дана Уайт опасался повторения недавней истории с поясом в среднем дивизионе. Сен-Пьер забрал его в противостоянии с Майклом Биспингом, после чего не провёл ни одной защиты и оставил вакантным, сославшись на проблемы со здоровьем.

Но если у Нурмагомедова не было возможности подраться с легендарным канадцем, то путь в смежный вес всегда был для него открыт. При желании он мог ненадолго облегчить себе жизнь и отказаться от изнурительной сгонки до 70 кг, попутно получив шанс пополнить число чемпионов в двух категориях. Однако этого так и не произошло. И одной из причин этого наверняка был тот факт, что с марта 2019 года трофеем владел Камару Усман — ещё один клиент Абдель-Азиза и хороший знакомый самого Хабиба.

Да, можно заметить, что похожие отношения связывали Нурмагомедова с Джастином Гэтжи, однажды даже помогавшему ему в подготовке. Однако в октябре 2020-го это не помешало Хабибу не только разделить с ним октагон, но и «задушить» его с помощью треугольника, пусть тот приём многие и сочли милосердным. Что касается их отношений с Усманом, то они более близкие, подтверждением чему были слова самого нигерийца. В начале 2020 года он называл россиянина братом и обещал, что никогда не будет драться с ним.

Примечательно, что Усман зарекался и от поединка с Исраэлем Адесаньей — соотечественником, другом и по совместительству действующим чемпионом UFC в среднем весе. Правда, в этом случае всё гораздо проще. На данный момент в чемпионате выступают всего четыре бойца из Нигерии, и самые прославленные из них вряд ли хотят сражаться друг с другом. Пусть Исраэль и выступает под новозеландским флагом.

Чего нельзя сказать о потенциальной схватке между Нурмагомедовым и Адесаньей, ведь для её организации не существует видимых преград. Они не являются близкими друзьями или выходцами из одной страны, а также не исповедуют одну религию. В своё время это также называлось одной из причин, по которой Хабиб и Камару никогда не пересекутся в клетке. Да ещё и тренер чемпиона в среднем весе Юджин Бэрман ранее заявлял о потере уважения к россиянину. Тот остался недоволен изменениями в поведении бойца и обилием негативных комментариев в отношении коллег с его стороны. По словам специалиста, со временем Орёл стал вести себя как американец и писать много гадостей в Twitter.

Тем не менее это кажется недостаточным поводом для организации дуэли между Нурмагомедовым и Адесаньей. Зато таким вполне можно назвать то самое наследие, о котором россиянин говорил на протяжении последних лет карьеры. В случае победы над уроженцем Нигерии он мог стать восьмым чемпионом UFC в двух категориях и первым в истории, кто завоёвывал пояса не в смежных дивизионах. Уже одно обладание таким уникальным достижением могло заставить рассматривать его как одного из величайших в истории наравне с тем же Сен-Пьером, Джоном Джонсом и Андерсоном Силвой.

А шансов для этого у него предостаточно. Как правильно заметил Абдель-Азиз, со стилистической точки зрения Нурмагомедов крайне неудобен для Адесаньи, ранее уже испытывавшего проблемы с имеющими борцовские навыки противниками. Тот же Ян Блахович три раза переводил его на канвас и удерживал там более семи минут. А ведь поляк и рядом не стоит с россиянином по уровню мастерства в грэпплинге. Недаром он занимает второе место в истории лёгкого веса по числу тейкдаунов (59), а по времени контроля (1 час 29 минут 8 секунд) и пребывания в доминирующей позиции (1 час 4 минуты 28 секунд) располагается на третьей и четвёртой строчках соответственно.

Также по теме За лёгкими деньгами: почему Оливейра не торопится оспаривать титул с Махачевым Ислам Махачев рискует не получить шанс побороться за вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе в следующем поединке. Лишённый пояса...

И хотя Нурмагомедов наверняка испытывал бы определённые проблемы из-за разницы в росте (178—193 см) и умения Адесаньи «обстреливать» оппонента с дальней дистанции, всё это вряд ли позволило бы тому избежать прохода в ноги. По умению прорываться на ближнюю дистанцию и цепляться за соперника Хабибу практически не было равных в UFC. А Исраэль хоть и немного прибавил в защите от тейкдаунов, ещё ни разу не встречался с борцом такого уровня.

Но, несмотря на высокие шансы на победу и огромные дивиденды, Нурмагомедова будет очень сложно уговорить вернуться в клетку. Хотя бы по той причине, что он производит впечатление человека слова и вряд ли решит нарушить данное матери обещание ради солидного гонорара. Особенно если он не испытывает потребности в деньгах. Собственный промоушен и многочисленные рекламные контракты наверняка приносят ему достаточно средств и позволяют не думать о возвращении в спорт.

Тем не менее прямо сейчас его возможный бой с Адесаньей выглядит гораздо более реальным, чем потенциальное возвращение в родную категорию и битва с Чарльзом Оливейрой. Да, недавние успехи бразильца заставили многих усомниться в величии Нурмагомедова и рассматривать его как серьёзного конкурента Орла за звание величайшего бойца дивизиона всех времён. Но для опровержения этой гипотезы есть Ислам Махачев, уже к концу года способный получить статус первого претендента на титул. Кроме того, крайне маловероятным представляется вариант, при котором Хабиб решит согнать 20 кг.