В надежде уйти чемпионом: почему Нурмагомедову будет сложно заинтересовать Емельяненко боем с дос Сантосом

Владелец Eagle FC Хабиб Нурмагомедов заявил о желании устроить поединок между легендой MMA Фёдором Емельяненко и экс-чемпионом UFC Джуниором дос Сантосом. По его словам, оба долгое время олицетворяли смешанные единоборства, и фанаты заслужили понаблюдать за их выяснением отношений в клетке. Тем не менее сам Последний Император признавался, что в своём прощальном бою хотел бы сразиться за титул Bellator в тяжёлом весе с Райаном Бейдером.

Следующий поединок Фёдора Емельяненко по-прежнему остаётся одной из самых обсуждаемых тем в мире смешанных единоборств. Последнему Императору осталось провести один бой по действующему контракту с Bellator, который с большой вероятностью станет для него последним в карьере. И хотя сам легендарный боец выразил надежду, что в своей прощальной схватке получит возможность побороться за титул второго крупнейшего MMA-промоушена, существуют и другие варианты. Один из них на прошедшей в Майами пресс-конференции озвучил владелец Eagle FC и бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

В ходе посвящённого грядущему турниру Eagle FC 47 мероприятия Нурмагомедов рассказал, что хотел бы устроить битву между Фёдором Емельяненко и Джуниором дос Сантосом. Бывший король тяжёлого дивизиона покинул UFC в марте 2021 года и спустя 14 месяцев дебютирует в новой для себя организации. 20 мая бразилец померится силами ещё с одним экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата Йорганом де Кастро.

«Если дос Сантос выиграет, я очень хочу организовать бой с Фёдором Емельяненко. Но сначала ему нужно сфокусироваться на поединке с Йорганом, поскольку он очень жёсткий оппонент. Я хочу поговорить со своим другом Скоттом Кокером, так как Фёдор связан контрактом с Bellator. Не знаю, где его планируют задействовать дальше», — сказал Хабиб в ходе пресс-конференции.

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При этом Нурмагомедов считает, что для встречи между Емельяненко и дос Сантосом есть достаточно оснований. По его словам, оба являются легендами смешанных единоборств, а их дуэль могла бы стать украшением любого турнира.

«Почему бы и нет?! Эти парни долгое время олицетворяли ММА. На мой взгляд, Фёдор — величайший боец всех времён. Джуниор несколько лет был чемпионом UFC в тяжёлом весе. Думаю, и бойцы, и фанаты заслужили (такой бой. — RT). Мне их противостояние тоже кажется очень интересным», — добавил Нурмагомедов.

Находившийся за одним столом с россиянином дос Сантос довольно бурно отреагировал на его слова и признался, что уже давно мечтал о возможности разделить клетку с Последним Императором. Как сказал Джуниор, он вырос на боях с участием Емельяненко и относится к ветерану с огромным уважением.

«Я большой-пребольшой поклонник Фёдора. И я, так же как и Хабиб, считаю его величайшим. Это было волшебное время для мира ММА, когда он проводил эти невероятные поединки с Биг Ногом (Антонио Родриго Ногейрой). Я в то время сам ещё не выступал, но был их большим поклонником. Так как я тренировался в том числе и с Ногейрой, подраться с Фёдором для меня было своего рода мечтой, величайшим достижением, которого я хотел бы добиться в карьере. Так что новость о том, что сейчас это может быть возможно, просто потрясающая», — отметил дос Сантос.

В мире MMA схватки между бойцами из разных промоушенов — редкость, тем не менее попытки спровоцировать их проведение происходят довольно часто. Ранее российский ACA обращался к ведущим американским лигам с предложением свести сильнейших представителей в рамках совместного турнира, да и сам президент Bellator Скотт Кокер хотел устроить общее шоу с UFC. Он озвучивал данную идею и в августе 2021 года, когда был готов выставить на бой новоиспечённого обладателя титула в полулёгком весе Эйджея Макки, а в последний раз говорил об этом в апреле 2022-го. Функционер обозначил свою заинтересованность, но подчеркнул, что Дана Уайт вряд ли пойдёт на такое.

И последнего можно понять: UFC с большим отрывом лидирует на рынке смешанных единоборств и не заинтересован в продвижении других промоушенов за свой счёт. Совместный турнир с Bellator мало что даст как самому главе, так и компании, зато репутационные потери могут быть достаточно серьёзными. До сих пор в мире MMA бытует мнение, что все сильнейшие выступают именно в чемпионате, а серия поражений от представителей другой лиги может серьёзно подпортить реноме.

Правда, в случае с возможным противостоянием Емельяненко и дос Сантоса ситуация немного иная. Если Bellator и Eagle FC ограничатся данным поединком и обойдутся без матчевого противостояния, то ничем не рискуют. В этом случае речь будет идти исключительно о битве легенд MMA, а не действующих чемпионов, по выступлению которых можно судить об уровне всего промоушена в целом. Возможно, именно поэтому Кокер не стал отмалчиваться, а с ходу отреагировал на заявление Нурмагомедова. На своей странице в Twitter Скотт поблагодарил Хабиба за предложение и выразил желание лично побеседовать с ним на следующей неделе.

Однако сложно сказать, насколько потенциальное сражение с дос Сантосом интересно самому Емельяненко. В конце апреля он заявлял о желании сразиться за пояс в тяжёлом весе в своём прощальном поединке и выразил надежду, что к этому моменту титулом будет по-прежнему владеть Райан Бейдер.

«Я бы хотел побиться за пояс, рейтинг Bellator позволяет мне провести последний бой именно за титул. В мае пройдёт поединок между Чейком Конго и Райаном Бейдером, с кем-то из них я бы хотел побиться. Хотелось бы, чтобы это был Бейдер. Схватка может быть на одном турнире с Вадимом Немковым в августе», — цитировал Емельяненко ТАСС.

Мотивация Фёдора понятна. В этом случае он смог бы не только уйти на высокой ноте, но и взять у американца реванш за сокрушительное поражение в январе 2019 года. Тогда соперники встретились на заключительной стадии Гран-при Bellator, а схватка продлилась всего 35 секунд. Россиянин пропустил левый хук и позволил оппоненту провести добивание.

«Когда готовился к финалу Гран-при тяжеловесов, не всё сложилось благополучно, и случилось поражение. Хочу попробовать ещё раз и на этой ноте уже закончить… По контракту это последний бой, но я чувствую в себе силы, есть большое желание провести сражение за пояс», — объяснял россиянин.

И пока всё идёт по плану Емельяненко. В начале мая Бейдер провёл успешную защиту в дуэли с Чейком Конго и сохранил трофей, а сам он вновь вернулся в топ-3 рейтинга в дивизионе до 120 кг. Сейчас выше него располагаются одноклубник Валентин Молдавский и Линтон Вассел, но реальным конкурентом за звание первого претендента является лишь британец. В январе воспитанник Фёдора уже бился с Райаном и уступил единогласным решением судей, после чего больше не заходил в клетку. И вряд ли матчмейкеры предоставят ему два подряд шанса побороться за трофей.

Таким образом, перед руководством Bellator встаёт дилемма: устроить долгожданный и громкий реванш между Емельяненко и Бейдером или свести действующего чемпиона с Васселом, заметно уступающим Последнему Императору в популярности. Безусловно, со спортивной точки зрения британец имеет гораздо больше оснований для получения статуса претендента. В отличие от Фёдора, его победная серия составляет четыре боя, а в трёх из них он взял верх досрочно. При этом в качестве оппонентов выступали далеко не последние бойцы. Среди них значатся ветеран PRIDE Сергей Харитонов, входящий в топ-6 тяжёлого веса Тайрелл Форчун и бывший первый номер Тимоти Джонсон. Тот самый, которого россиянин нокаутировал на шоу в Москве.

Но если Bellator хочет сделать по-настоящему масштабное событие и заработать на нём солидные деньги, то Кокеру стоит прислушаться к Емельяненко и позволить ему вновь помериться силами с Бейдером. Этот поединок выгоден промоушену не только с финансовой, но и с медийной точки зрения. Реванш гарантированно станет одним из главных событий года в мире MMA и соберёт колоссальную аудиторию. А ведь Кокер признавался, что намерен проводить легенду в рамках грандиозного мероприятия.

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Привлечёт ли такое же внимание противостояние Емельяненко с дос Сантосом? Вряд ли. Оно лишено предыстории и не имеет никакой подоплёки. Возможно, его можно было подать как попытку Джуниора отомстить за соотечественника, которого Фёдор побеждал в 2004 году, но это кажется немного притянутым за уши. В этом контексте более логичной была бы встреча с младшим братом Ногейры Антонио Рожерио, но тот выступает в полутяжёлом весе, да и никогда не был звездой.

И не стоит забывать, что Емельяненко имеет право голоса в вопросе выбора противников. Как сообщал Кокер, он лично изъявил желание подраться с Джонсоном на шоу в России. Именно от его решения во многом будет зависеть, кто станет следующим оппонентом. И, выбирая между Бейдером и дос Сантосом, он с большой долей вероятности склонится в сторону первого. Конечно, если матчмейкеры не сочтут амбиции Последнего Императора чрезмерными и не наложат вето на потенциальный титульный реванш. Однако оснований для этого немного.

Поэтому встреча Нурмагомедова с Кокером изначально выглядит бесперспективной. Даже если дос Сантос выиграет у де Кастро, это вряд ли приблизит его к «схватке мечты». Сейчас ему откровенно нечем заинтересовать Емельяненко, кроме как возможностью немного подмочить репутацию UFC и разбить их бывшего чемпиона. Но перспектива уйти на покой в статусе обладателя пояса Bellator выглядит куда приятнее.