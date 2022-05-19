Дос Сантос отреагировал на слова Хабиба о потенциальном бое с Емельяненко

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор Дос Сантос высказался по поводу возможного поединка с Фёдором Емельяненко.

«Я большой фанат Фёдора. И я так же, как и Хабиб, считаю его величайшим. Даже когда я тренировался с известными бойцами, встреча с Фёдором всегда оставалась для меня мечтой. И самая значимая вещь, которой я хотел бы добиться в карьере, — это бой с Фёдором», — сказал Дос Сантос на пресс-конференции.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет организовать поединок между Джуниором Дос Сантосом и Фёдором Емельяненко.

Бывший боец UFC Дос Сантос проведёт бой с Йорганом де Кастро в рамках главного поединка Eagle FC 47. Турнир пройдёт в ночь с 20 на 21 мая на FLXCast Arena в Майами (США).

Ранее Нурмагомедов ответил на предложение Фергюсона принять участие в реалити-шоу TUF.