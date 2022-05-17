Нурмагомедов ответил на предложение Фергюсона принять участие в реалити-шоу TUF

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предложение американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона принять участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF) и разрешить конфликт.

«Тони, мне нравится идея с TUF. Позвони своим боссам, и пусть они сделают предложение, но если у них нет идей, я сам предложу тебе сделку на платформе Eagle Fight Club. Мы там кое-чем занимаемся», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Напомним, что Фергюсон обвинил российского бойца, который завершил карьеру в 2020 году, что тот сбегал от поединка с ним в другую страну, а также симулировал травму, чтобы не драться.

Поединок российского бойца с американцем срывался пять раз по различным причинам и в итоге не состоялся.

Ранее Фергюсон предложил Нурмагомедову зарыть топор войны.

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