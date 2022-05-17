Фергюсон: будет круто оставить конфликт с Нурмагомедовым позади и двигаться дальше

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Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон предложил экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову зарыть топор войны.
Фергюсон: будет круто оставить конфликт с Нурмагомедовым позади и двигаться дальше
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Не имеет значения, в какой игре мы будем конкурировать, всё равно будет круто провести там время, пожать руку чуваку, оставить конфликт позади и двигаться дальше», — сказал Фергюсон на YouTube-канале The MMA Hour.

Он также предложил, чтобы каждый из них тренировал своих спортсменов, которые затем могут встретиться на ринге. 38-летний боец уверен, что его тренинг окажется лучше.

Напомним, что Фергюсон обвинил российского бойца, который закончил карьеру в 2020 году, что тот сбегал от поединка с ним в другую страну, а также симулировал травму, чтобы не драться.

Поединок Нурмагомедова с Фергюсоном срывался пять раз по различным причинам и в итоге не состоялся.

Ранее Фергюсон заявил о желании встретится Нурмагомедовым в любом виде спорта.

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