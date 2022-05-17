Фергюсон заявил, что способен победить Нурмагомедова в любом виде спорта

Короткая ссылка
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон заявил о желании встретится с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым в любом виде спорта.
Фергюсон заявил, что способен победить Нурмагомедова в любом виде спорта
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Если мы так и не подерёмся, то я бы с удовольствием посоревновался с ним в чём угодно, будь то борьба, футбол, баскетбол. Ты соберёшь свою команду, а я — свою. Он может выбрать любой вид спорта, но я всё равно надеру ему зад», — приводит слова Фергюсона Submission Radio.

Напомним, что Фергюсон обвинил российского бойца, который закончил карьеру в 2020 году, что тот сбегал от поединка с ним в другую страну, а также симулировал травму, чтобы не драться.

Поединок Нурмагомедова с Фергюсоном срывался пять раз по различным причинам и в итоге не состоялся.

Ранее Нурмагомедов ответил на сообщение Фергюсона, который обвинил его в уклонении от поединка. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить