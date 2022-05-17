Фергюсон заявил, что способен победить Нурмагомедова в любом виде спорта

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон заявил о желании встретится с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым в любом виде спорта.

«Если мы так и не подерёмся, то я бы с удовольствием посоревновался с ним в чём угодно, будь то борьба, футбол, баскетбол. Ты соберёшь свою команду, а я — свою. Он может выбрать любой вид спорта, но я всё равно надеру ему зад», — приводит слова Фергюсона Submission Radio.

Напомним, что Фергюсон обвинил российского бойца, который закончил карьеру в 2020 году, что тот сбегал от поединка с ним в другую страну, а также симулировал травму, чтобы не драться.

Поединок Нурмагомедова с Фергюсоном срывался пять раз по различным причинам и в итоге не состоялся.

Ранее Нурмагомедов ответил на сообщение Фергюсона, который обвинил его в уклонении от поединка.