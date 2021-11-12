Нурмагомедов ответил Фергюсону на обвинение в трусости

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на сообщение американского бойца Тони Фергюсона, который обвинил россиянина в уклонении от поединка с ним.
Нурмагомедов ответил Фергюсону на обвинение в трусости
  • Gettyimages.ru

«За последние три года Тони Фергюсон не выиграл ни единого раунда в UFC. C 2015 года ты лишь однажды победил бойца из топ-15. Тони, картина ясна. Я не буду опускаться и переходить на личности, не хочу оскорблять тебя. Просто оперирую фактами», — написал Нурмагомедов в своём Twitter.

Фергюсон обвинил российского бойца, который закончил карьеру в 2020 году, что тот сбегал от поединка с ним в другую страну, а также симулировал травму, чтобы не драться.

Поединок Нурмагомедова с Фергюсоном срывался пять раз по различным причинам и в итоге не состоялся.

В настоящее время 37-летний американец находится на серии из трёх поражений подряд.

Ранее Нурмагомедов призвал Гэтжи заткнуться и признать, что Махачев заслуживает титульного боя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить