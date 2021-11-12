Нурмагомедов ответил Фергюсону на обвинение в трусости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на сообщение американского бойца Тони Фергюсона, который обвинил россиянина в уклонении от поединка с ним.

«За последние три года Тони Фергюсон не выиграл ни единого раунда в UFC. C 2015 года ты лишь однажды победил бойца из топ-15. Тони, картина ясна. Я не буду опускаться и переходить на личности, не хочу оскорблять тебя. Просто оперирую фактами», — написал Нурмагомедов в своём Twitter.

Фергюсон обвинил российского бойца, который закончил карьеру в 2020 году, что тот сбегал от поединка с ним в другую страну, а также симулировал травму, чтобы не драться.

Поединок Нурмагомедова с Фергюсоном срывался пять раз по различным причинам и в итоге не состоялся.

В настоящее время 37-летний американец находится на серии из трёх поражений подряд.

Ранее Нурмагомедов призвал Гэтжи заткнуться и признать, что Махачев заслуживает титульного боя.