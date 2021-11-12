Нурмагомедов призвал Гэтжи заткнуться и признать, что Махачев заслуживает титульного боя

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к американскому бойцу смешанного стиля Джастину Гэтжи.
Нурмагомедов призвал Гэтжи заткнуться и признать, что Махачев заслуживает титульного боя
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Джастин, в последних восьми боях тебя нокаутировали трижды. У тебя была возможность стать чемпионом, но ты уснул. У Ислама серия из девяти побед, три из которых — в 2021 году, и все они досрочные. Просто заткнись и признай, что Ислам заслуживает титульник, а не ты», — написал Нурмагомедов в комментариях к посту в Instagram-аккаунте ESPM MMA.

На турнире UFC 268 Нэтжи победил соотечественника Майкла Чендлера, а на прошлом номерном турнире россиянин Ислам Махачев в первом раунде досрочно одолел новозеландца Дэна Хукера благодаря болевому приёму.

Ранее сообщалось, что Джастин Гэтжи и Майкл Чендлер получили бонусы за лучшее выступление вечера на UFC 268.

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