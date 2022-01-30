Спорным решением: как Молдавский проиграл Бейдеру в бою за титул в тяжёлом весе на Bellator 273

В ночь на 30 января в Финиксе состоялся турнир Bellator 273, в главном поединке которого Валентин Молдавский потерпел поражение от Райана Бейдера. Бой получился предельно равным и продлился все запланированные пять раундов, по истечении которых все трое судей встали на сторону американца. В свою очередь, Ислам Мамедов раздельным решением уступил Бенсону Хендерсону, а Никита Михайлов нокаутировал Блэйна Шатта.

Начало 2022 года запомнилось поединками за титул в самой престижной весовой категории в двух крупнейших MMA-промоушенах мира. UFC устроил схватку двух бывших партнёров по команде — Фрэнсиса Нганну и Сирила Гана, а Bellator ответил на это сражением Райана Бейдера с Валентином Молдавским. И пусть те раньше не тренировались в одном лагере, менее принципиальной их дуэль не становилась.

Причина заключалась в долгой истории противостояния между американцем и Fedor Team, которую представляет Молдавский. Всё началось в конце января 2019 года, когда Бейдер всего за 35 секунд отправил в нокаут Фёдора Емельяненко и одержал победу в Гран-при тяжеловесов. Это позволило ему не только нанести Последнему Императору одно из самых сокрушительных поражений в карьере, но и стать чемпионом Bellator в двух дивизионах. До него подобное достижение покорялось лишь Джо Уоррену.

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В команде Емельяненко не простили Бейдеру подобного обращения с легендой смешанных единоборств и сделали всё возможное, чтобы отомстить за своего учителя, попутно разрушив наследие противника. В августе 2020 года Вадим Немков эффектным хай-киком лишил его титула в полутяжёлом весе, а в январе 2022-го свой шанс сразиться с обидчиком Фёдора получил Молдавский. И отступать Райану было некуда. За три года он не провёл ни одной полноценной защиты трофея (признанный несостоявшимся бой с Чейком Конго — не в счёт), в итоге руководство промоушена наградило Валентина временным поясом. Следовательно, в случае срыва схватки американец вполне мог быть лишён звания, а россиянин переведён в статус абсолютного чемпиона.

Таким образом, поединок на Bellator 273 можно было назвать одним из главных в карьере не только для Молдавского, но и для Бейдера. Ведь очередная неудача могла не только лишить его титула, но и заставить задуматься об уходе из спорта. В этом случае 38-летний американец терпел третье поражение в четырёх боях и был вынужден заново начинать поход за поясом, что вряд ли было бы лёгкой задачей с учётом его возраста, нынешней формы и уровня противников.

Возможно, именно поэтому Бейдер решил начать с места в карьер и на первых же секундах бросился на Молдавского. Мощнейший оверхенд чуть было не лишил россиянина равновесия и заставил отшатнуться к сетке, где американец вновь попал ему точно в челюсть. Могло показаться, что битва закончится уже спустя 30 секунд, но Валентин чудом выстоял, а затем сумел «завязать» визави в клинче.

Стоило ожидать, что в стойке Бейдер будет смотреться предпочтительнее Молдавского. Пусть он и базовый борец, но обладает отличными навыками в боксе и сокрушительным ударом справа, что подтверждают 12 побед нокаутом.

Главная же интрига заключалась в том, кто из бойцов будет владеть преимуществом в грэпплинге. И по первым двум раундам могло показаться, что в этом аспекте сильнее смотрится россиянин. В первом раунде он здорово контролировал чемпиона у сетки, лишь в концовке отдав тому инициативу, а во втором и вовсе более двух минут валял соперника по канвасу. Временами Райан выглядел беспомощным и уставшим, а в одном из эпизодов чуть было не отдал спину.

В третьем раунде Молдавский продолжил «вытирать пол» Бейдером, не только склоняя судей на свою сторону, но и постепенно выкачивая энергию из оппонента. Тот практически постоянно находился либо спиной к сетке, либо на земле и не имел возможности воспользоваться слабостями визави в стойке. Однако в четвёртом отрезке Валентин неожиданно решил отойти от плана и побоксировать с Райаном в центре клетки. Ничем хорошим это не закончилось. Американец несколько раз неплохо попал в размене, а в концовке пятиминутки дважды уложил россиянина на настил.

Таким образом, в преддверии пятого раунда на карточках судей вполне могла значиться ничья. Молдавский понимал, что принести ему успех может пара проходов в ноги и уверенный контроль, но исполнить задуманное долго не получалось. Бейдер хорошо держался на дистанции, а в борьбе больше не уступал.

За две с половиной минуты до конца Молдавский всё же сумел «приклеиться» к Бейдеру и дважды отправил того на канвас, а на последних секундах — вновь впечатал соперника в землю амплитудным броском. Казалось, что тем самым он укрепил своё преимущество и гарантировал победу, но судьи решили иначе. Единогласным решением они отдали предпочтение американцу и позволили ему сохранить пояс в тяжёлом весе — 48:47.

Также Bellator 273 запомнился выступлением ещё двух российских бойцов. Во втором главном бою вечера Ислам Мамедов бился с экс-чемпионом UFC и WEC Бенсоном Хендерсоном. На кону стояло не только место в топ-5 лёгкого дивизиона, но и возможность включиться в чемпионскую гонку. Поэтому неудивительно, что противостояние получилось предельно напряжённым, а сильнейшего определило лишь раздельное решение судей.

В первом раунде боец команды Хабиба Нурмагомедова неплохо смотрелся в стойке, но попытка перевода в партер оказалась неудачной. Опытный Хендерсон поймал соперника на гильотину и чуть было не заставил сдаться, однако Мамедов вырвался. А уже во втором отрезке сам Ислам был близок к тому, чтобы «задушить» оппонента. Россиянину удалось дважды пробраться за спину и сомкнуть замок на шее американца, но тот в очередной раз подтвердил статус одного из сильнейших грэпплеров в мире в категории до 70,3 кг.

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Исход дуэли решался в третьем раунде, который получился довольно близким. Первая половина прошла в стойке, где немного острее смотрелся Хендерсон, однако на протяжении второй американец был вынужден работать на спине. Очередной тейкдаун помог Мамедову занять доминирующую позицию, но на большее его не хватило. Бенсон великолепно защищался и не позволил Исламу создать себе серьёзные проблемы.

Как и главный поединок, схватка Мамедова с Хендерсоном получилась довольно равной, поэтому вердикт обещал вызвать споры. И в этом случае судьи вновь встали на сторону местного спортсмена. Американец взял верх раздельным решением и прервал победную серию россиянина из 20 битв.

Порадовать отечественных болельщиков удалось лишь Никите Михайлову. Ещё один боец Fedor Team триумфально дебютировал в Bellator на первом в истории шоу промоушена в Москве, а уже спустя три месяца выиграл вновь.

Блэйн Шатт подходил к турниру с рекордом 8-5 и вряд ли мог считаться серьёзным испытанием для россиянина, что нашло подтверждение в клетке. Большую часть дуэли тот доминировал в партере, а в середине третьего раунда поймал соперника встречным ударом в стойке. Последовало добивание, в ходе которого рефери пришлось вмешаться.