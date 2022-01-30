Нурмагомедов: — о первом турнире Eagle FC в США: нервничал, как перед боем

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал об эмоциях от проведения турнира Eagle FC в США.

«Я проснулся с утра и нервничал, как перед боем. Ощущение было такое же. Я понимал, что мне не придётся драться, но день был очень нервный», — цитирует Нурмагомедова MMA Junkie.

28 января турнир EFC 44 прошёл в Майами (США). Хабиб Нурмагомедов основал промоушен в 2020 году. Напомним, что боец завершил карьеру в октябре 2020 года после победного боя над Джастином Гэтжи и защитой титула чемпиона UFC.

Ранее Хабиб заявил, что предложили контракт Джейку Полу, ждём его ответа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить