Нурмагомедов: — о первом турнире Eagle FC в США: нервничал, как перед боем
«Я проснулся с утра и нервничал, как перед боем. Ощущение было такое же. Я понимал, что мне не придётся драться, но день был очень нервный», — цитирует Нурмагомедова MMA Junkie.
28 января турнир EFC 44 прошёл в Майами (США). Хабиб Нурмагомедов основал промоушен в 2020 году. Напомним, что боец завершил карьеру в октябре 2020 года после победного боя над Джастином Гэтжи и защитой титула чемпиона UFC.
Ранее Хабиб заявил, что предложили контракт Джейку Полу, ждём его ответа.