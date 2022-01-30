Нурмагомедов: — о первом турнире Eagle FC в США: нервничал, как перед боем

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал об эмоциях от проведения турнира Eagle FC в США.

«Я проснулся с утра и нервничал, как перед боем. Ощущение было такое же. Я понимал, что мне не придётся драться, но день был очень нервный», — цитирует Нурмагомедова MMA Junkie.

28 января турнир EFC 44 прошёл в Майами (США). Хабиб Нурмагомедов основал промоушен в 2020 году. Напомним, что боец завершил карьеру в октябре 2020 года после победного боя над Джастином Гэтжи и защитой титула чемпиона UFC.

Ранее Хабиб заявил, что предложили контракт Джейку Полу, ждём его ответа.