Хабиб: предложили контракт Джейку Полу, ждём его ответа
- © Ethan Miller/Getty Images/AFP
«Мы предложили Джейку Полу контракт. Ждём его ответа. Если он хочет в ММА, то мы здесь, мы готовы», — цитирует Нурмагомедова MMA Junkie.
Напомним, что Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победного боя над Джастином Гэтжи и защитой титула чемпиона UFC. Своё решение он аргументировал желанием родителей. Он не сдержал слёз, когда обращался к публике.
Ранее Харитонов объявил о намерении завоевать чемпионский пояс Eagle FC.