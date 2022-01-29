Хабиб: предложили контракт Джейку Полу, ждём его ответа

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его промоушен Eagle FC пригласил Джейка Пола.
Хабиб: предложили контракт Джейку Полу, ждём его ответа
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«Мы предложили Джейку Полу контракт. Ждём его ответа. Если он хочет в ММА, то мы здесь, мы готовы», — цитирует Нурмагомедова MMA Junkie.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победного боя над Джастином Гэтжи и защитой титула чемпиона UFC. Своё решение он аргументировал желанием родителей. Он не сдержал слёз, когда обращался к публике.

Ранее Харитонов объявил о намерении завоевать чемпионский пояс Eagle FC.

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