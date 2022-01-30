Бейдер назвал Молдавского жёстким соперником

Американский чемпион Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер прокомментировал успешную защиту титула в бою с россиянином Валентином Молдавским.

«Я надеялся, что сделал для победы достаточно. Я нанёс больше ущерба своими ударами. Впервые за последнее время судьи обслуживали поединок между двумя суперборцами. Я очень рад победе. Тяжёлый бой, жёсткий соперник», — сказал американец после боя.

Поединок Бейдера и Молдавского продлился все пять раундов и завершился победой действующего чемпиона Bellator единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 48:47.

Ранее сообщалось, что Молдавский проиграл Бейдеру в главном бою Bellator 273.