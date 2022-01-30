Бейдер назвал Молдавского жёстким соперником

Короткая ссылка
Американский чемпион Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер прокомментировал успешную защиту титула в бою с россиянином Валентином Молдавским.
Бейдер назвал Молдавского жёстким соперником
  • AP

«Я надеялся, что сделал для победы достаточно. Я нанёс больше ущерба своими ударами. Впервые за последнее время судьи обслуживали поединок между двумя суперборцами. Я очень рад победе. Тяжёлый бой, жёсткий соперник», — сказал американец после боя.

Поединок Бейдера и Молдавского продлился все пять раундов и завершился победой действующего чемпиона Bellator единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 48:47.

Ранее сообщалось, что Молдавский проиграл Бейдеру в главном бою Bellator 273.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить