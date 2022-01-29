Исмаилов встретится в боксёрском бою с Дуродолой

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов проведёт поединок по правилам бокса с Оланреваджу Дуродолой из Нигерии.
Исмаилов встретится в боксёрском бою с Дуродолой
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Бой состоится 25 февраля на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», сообщает «Чемпионат».

35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого россиянин не проигрывал в 12 боях подряд.

41-летний Дуродола выступает в первом тяжёлом весе. На счету боксёра 37 побед (34 нокаутом) и девять поражений.

Ранее чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев не исключил, что в 2022 году проведёт поединок по правилам бокса.

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