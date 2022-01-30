Шлеменко поздравил Харитонова с победой над Спонгом

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал победу россиянина Сергея Харитонова над нидерландцем Тайроном Спонгом.

«Исход боя не стал для меня неожиданным, несмотря на то что изначально фаворитом поединка был Спонг. Перед началом я полагал, что Сергей не захочет уходить в борьбу. Но он вспомнил, что хорошо владеет этим компонентом, и за счёт этого одержал верх над соперником. Поздравляю Харитонова с победой. Главное разочарование боя — это неумелая борьба Спонга. Просто ужас», — приводит слова Шлеменко «РБК Спорт».

Бой Харитонова и Спонга возглавил турнир Eagle FC 44. Поединок завершился уже во втором раунде после того, как россиянин нокаутировал соперника.

Ранее Харитонов объявил о намерении завоевать чемпионский пояс Eagle FC.