Шлеменко поздравил Харитонова с победой над Спонгом

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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал победу россиянина Сергея Харитонова над нидерландцем Тайроном Спонгом.
Шлеменко поздравил Харитонова с победой над Спонгом
  • AP

«Исход боя не стал для меня неожиданным, несмотря на то что изначально фаворитом поединка был Спонг. Перед началом я полагал, что Сергей не захочет уходить в борьбу. Но он вспомнил, что хорошо владеет этим компонентом, и за счёт этого одержал верх над соперником. Поздравляю Харитонова с победой. Главное разочарование боя — это неумелая борьба Спонга. Просто ужас», — приводит слова Шлеменко «РБК Спорт».

Бой Харитонова и Спонга возглавил турнир Eagle FC 44. Поединок завершился уже во втором раунде после того, как россиянин нокаутировал соперника.

Ранее Харитонов объявил о намерении завоевать чемпионский пояс Eagle FC.

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