Первая защита Нганну, триумф Фигередо и победа Нурмагомедова удушающим за 47 секунд: чем запомнился UFC 270

В ночь на 23 января в Анахайме состоялся первый крупный турнир Абсолютного бойцовского чемпионата в 2022 году. В главном поединке UFC 270 Фрэнсис Нганну единогласным судейским решением взял верх над Сирилом Ганом и защитил титул чемпиона в тяжёлом весе. А во втором по значимости бою Дейвесон Фигередо взял реванш у Брэндона Морено и вернул себе звание в наилегчайшей категории. Также шоу запомнилось эффектной победой Саида Нурмагомедова за 47 секунд и ярким выступлением Мишеля Перейры.

Изначально первый номерной турнир UFC в 2022 году обещал порадовать поклонников смешанных единоборств не только двумя принципиальными поединками за титул, но и сбалансированным кардом, заполненным как прославленными ветеранами, так и перспективными бойцами. Однако впоследствии многие схватки были либо отменены, либо перенесены на более поздний срок. Пострадали из-за этого и российские болельщики, лишившиеся возможности понаблюдать за выступлением ветерана MMA Алексея Олейника и восходящей звезды полулёгкого дивизиона Мовсара Евлоева. Первый получил повреждения в ДТП, а второй заболел коронавирусом.

В итоге кард турнира получился не самым внушительным, а помимо двух боёв за пояс, заинтересовать могли разве что битвы с участием Саида Нурмагомедова и Мишеля Перейры. Первому предстояло провести одну из самых важных схваток в карьере и пройти испытание бывшим представителем топ-10 легчайшего дивизиона — Коди Стэменном. Второй же по праву считается одним из самых зрелищных бойцов UFC на данный момент, поэтому пропускать его появления в октагоне не рекомендуется. Особенно когда ему противостоит оппонент, выигравший нокаутом четыре раза подряд.

Для Нурмагомедова сражение со Стэменном имело особое значение ещё по одной причине. До настоящего момента россиянин ни разу не выступал в основном карде турнира UFC и наверняка хотел произвести на публику яркое впечатление. И ему это более чем удалось. В самом дебюте он отправил в цель бэкфист и вертушку в корпус, чем оживил трибуны. А уже 47 секунд спустя праздновал успех. Американский борец по привычке решил броситься в ноги и просчитался, угодив прямиком в гильотину. Саид сомкнул замок на шее соперника и не оставил тому иного выбора, кроме как постучать.

Нурмагомедов одержал вторую победу подряд в UFC и сделал всё возможное, чтобы обеспечить себе место в топ-15 рейтинга категории до 61,2 кг. В декабре 2019 года Саид проиграл единогласным решением Раони Барселосу, но два следующих поединка завершил в первом раунде, проведя в клетке 1 минуту 38 секунд суммарно. Что касается Стэменна, то он не только был бит в третьем бою подряд, но и впервые с сентября 2018-го капитулировал досрочно. Последний раз ему приходилось сдаваться в дуэли с действующим чемпионом Алджэмейном Стерлингом.

Не разочаровал и Перейра, в очередной раз устроивший яркое шоу в октагоне. Первый раунд схватки с Андре Фиальо получился непростым. Ему удалось несколько раз нащупать челюсть визави, но инициативой владел именно португалец: прессинговал на протяжении всех пяти минут и здорово работал джебом, удерживая опасного ударника на удобной дистанции. А в одном из эпизодов разбил ему нос.

Но на вторую пятиминутку Перейра вышел в абсолютно ином настроении. Быстрый и невероятно изобретательный в стойке бразилец принялся избивать противника, работая по этажам. Он исполнял размашистые комбинации руками, бил коленом в прыжке, а в одном моменте даже попытался отправить Фиальо на настил с помощью акробатического удара под названием «раскат грома». Но одним из самых тяжёлых получился фронт-кик по корпусу, после которого Андре отшатнулся на несколько метров.

За раунд бразилец нанёс почти в три раза больше значимых ударов (47:16), а в концовке закрепил успех проходом в ноги. В заключительном отрезке он смотрелся чуть менее впечатляюще и больше работал вторым номером, но даже это не помешало ему более чем уверенно довести дело до победы. Окровавленный португалец пытался загонять соперника к сетке, но лишь напарывался на встречные выпады. Последние секунды битвы омрачил сокрушительный фронт-кик в пах Фиальо, который чуть было не спровоцировал остановку. Андре сумел продолжить бой, но на последних секундах вновь пропустил несколько увесистых попаданий. Перейра выиграл единогласным решением судей (все — 29:28) и продлил беспроигрышную серию до четырёх схваток.

Настала очередь первого из двух титульных поединков вечера. В октагоне появились Брэндон Морено и Дейвесон Фигередо, чьё противостояние стало одним из самых ожесточённых в истории наилегчайшего дивизиона. В декабре 2020-го они не смогли выявить победителя, а полгода спустя бразилец потерпел сокрушительное поражение удушающим и позволил оппоненту стать первым в истории чемпионом UFC из Мексики. Ещё одна неудача могла надолго вычеркнуть его из числа претендентов на пояс, а может, и вовсе подвести черту под пребыванием в элите, ведь с возрастом всё сложнее оставаться конкурентным в категории до 56,7 кг. А в декабре бывшему обладателю трофея исполнится 35 лет.

В октагон Фигередо вышел предельно сфокусированным. В первом раунде он был не только острее, но и точнее, отправив в цель на пять ударов больше (15:10). Причём чаще всего он атаковал ноги чемпиона, стараясь лишить его мобильности и тем самым обеспечить себе преимущество в последующих отрезках. Однако уже во втором раунде Морено нащупал свою дистанцию и стал не только раз за разом попадать джебом, но и наказывать противника разящими контратаками. И те наносили серьёзный ущерб претенденту, хоть тот и старался показывать, что это не так.

Во многом переломной стала третья пятиминутка. Морено продолжил перебивать Фигередо, но дважды успел побывать на полу. На второй минуте он пропустил левый хук, но быстро восстановился, а в самой концовке не уследил за правым прямым. Мексиканец рухнул на канвас, а бразилец бросился вперёд и попытался набросить гильотину, но ему не хватило времени. Судя по всему, в перерыве чемпион не успел полностью восстановиться, поэтому по ходу четвёртого отрезка выглядел потрясённым. Этим и воспользовался Фигередо, который не только был острее в стойке, но и долгое время контролировал оппонента в клинче.

Таким образом, в преддверии пятого раунда Морено вполне мог уступать на карточках судей с разницей в два балла, что не оставляло ему шансов взять верх решением. Он решил попытать счастья в борьбе и даже сумел повалить соперника, но удержать его на настиле не смог. В стойке же у него мало что получалось, не считая всё того же джеба. Подтверждением тому стал третий нокдаун. Брэндон вновь раскрылся и получил правый прямой точно в челюсть. Мексиканец сумел восстановиться и даже забрал концовку, но этого явно было недостаточно. Судьи встали на сторону бразильца и позволили ему во второй раз в карьере завоевать титул UFC.

Венчала турнир схватка за пояс в тяжёлом весе, в которой между собой встречались двое бывших друзей и партнёров по команде. Фрэнсис Нганну и Сирил Ган тренировались в лагере MMA Factory в Париже, пока Хищник не рассорился с бывшим наставником Фернаном Лопесом и перешёл в Xtreme Couture. С тех пор камерунец одержал пять побед нокаутом подряд и стал чемпионом, а француз укрепился в статусе одного из самых изобретательных и нестандартных ударников тяжёлого дивизиона, а впоследствии завоевал временный пояс. Таким образом, столкновение бывших одноклубников стало неминуемым.

План претендента на бой был понятен. Его главной целью было сдержать Нганну в дебюте, когда тот особенно опасен. Начиная с 2018 года, лишь Стипе Миочич сумел продержаться с ним в клетке больше 71 секунды, но всё равно оказался в нокауте в дебюте второго раунда. Камерунец никогда не славился выносливостью, поэтому с течением времени французу должно было стать гораздо проще обстреливать противника и набирать очки.

Всё шло по плану Гана вплоть до третьего отрезка. В первых двух он великолепно передвигался по клетке и спокойно работал на дистанции, постоянно находя бреши в обороне Нганну. По точным попаданиям он заметно превосходил чемпиона (34:22) и уже успел заставить того заметно подустать. Временами Фрэнсис напоминал самого себя времён первой битвы с Миочичем, который заставил его выдохнуться уже в первом раунде, после чего избивал на протяжении оставшихся четырёх.

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Нганну никогда не славился борцовскими навыками, а за предыдущие 13 боёв под эгидой UFC лишь раз переводил визави на настил. Тем удивительнее, что в сложный момент он решил обратиться именно к этому аспекту единоборств и благодаря этому перехватил инициативу. В третьем раунде он провёл два амплитудных тейкдауна и почти две минуты контролировал Гана, а в четвёртом провёл сверху чуть менее трёх. И это тем удивительнее, ведь вплоть до этого поединка француз мог похвастаться идеальной защитой от переводов на землю.

Пятый раунд обещал стать решающим в дуэли за пояс. И поначалу всё складывалось в пользу Гана. Тот вновь был убедительнее в стойке, а затем ещё и сам повалил Нганну. Для победы ему было достаточно продержаться сверху до конца отрезка, но он зачем-то решил исполнить рычаг колена. Неумелая попытка привела к тому, что Фрэнсис оказался сверху. Впоследствии Сирил вновь попытался провести болевой на ногу, но скручивание пятки тоже не привело к желаемому результату.

Остаток раунда Нганну провёл сверху, нанёс несколько ударов в голову Гана и склонил судей на свою сторону. Двое из них отдали ему на один раунд больше, а третий был ещё щедрее — 49:46. Камерунец хоть и не смог в шестой раз подряд выиграть нокаутом, но сохранил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.