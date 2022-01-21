Боец UFC Топурия: хочу размазать лицо Евлоева

Боец смешанного стиля Илия Топурия поделился мнением о снятии россиянина Мовсара Евлоева с их поединка на турнире UFC 270.

«Возможно, он действительно болен ковидом. Я сам был в такой же ситуации, когда должен был дебютировать в UFC. За восемь дней до боя я сдал положительный тест, но незадолго до схватки мой следующий тест был отрицательным. В случае с Мовсаром положительный тест был выявлен за две недели до боя со мной. И он даже не предложил подождать результат ещё одного теста или перенести поединок», — цитирует Топурию «Чемпионат».

По его словам, он надеялся, что Евлоев ещё попросит подождать три-четыре дня и пересдаст тест, но тот просто снялся с турнира. При этом Топурия был готов драться с ним, если бы поединок перенесли на две-три недели.

«Да, конечно, потому что я хочу размазать его лицо. Знаете, что со мной произошло? Я никогда не переходил на личности со своими оппонентами. Я ничего плохого не говорил о его стране, религии, семье и жене. Если что и говорю о своём сопернике, то только в профессиональной плоскости», — сказал Топурия.

Ранее сообщалось, что Александр Волков подерётся с британцем Томом Аспиналлом в главном бою UFC Fight Night в марте.