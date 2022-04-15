Глава Bellator: Фёдор Емельяненко заслужил самую большую платформу для последнего боя

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о ситуации с организацией прощального поединка легендарного российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко.

«Я отвозил Фёдора в Apple Store сегодня утром. Который находится в Купертино. На самом деле у нас была небольшая беседа по поводу его следующего боя, я сказал: «Смотри… Мир сейчас сильно поменялся. Моя цель — сделать это настолько скоро, насколько мы можем», — цитирует Кокера Sport24.

По его словам, изначально провести схватку планировали 9 июля в Москве на Красной площади, однако в последнее время многое изменилось. Он отметил, что организация прорабатывает разные варианты и следит за событиями в мире.

«Когда я смотрю на Фёдора, я понимаю, что он заслужил самую большую платформу, самый большой бой, самое большое событие для его последнего боя. Это то, что я чувствую. У нас есть несколько месяцев, чтобы что-то придумать, надеюсь, всё получится», — добавил Кокер.

За свою карьеру Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, а также один его бой был признан несостоявшимся. В своём последнем поединке на турнире Bellator 269 в Москве, который состоялся 23 октября 2021 года, россиянин нокаутировал в первом раунде американца Тимоти Джонсона.

Ранее сообщалось, что Нью-Йорк рассматривается в качестве места проведения прощального боя Фёдора Емельяненко.